ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着ビンテージ ドレス ワンピース□70s SpecialUSAハンドメイド ワンピピースハイウエストマーメイド ウッドストック ヒッピー時代のリンゴ Apple 総柄 長袖 ワンピフラワーflowerthe vintage ONE PIECEにふさわしいボディのAラインに沿った形がとても良い作りのドレスです。柄の切り替えしがハイポディションにある為脚長効果○ベルトロープが腰に有り、締め込んでも可愛いです。ホワイトカラーがベースに赤系オレンジ のフリルが編まれていて柄はブルー 青 グリーン 緑 レッドオレンジ赤 色 パキッとしたデザイン。素材はコットン cotton裏表の画像の通り汚れや痛みが無いとてもとても綺麗なレアなビンテージな一点物です。好きな方にはオススメです☺︎重ね着も楽しめるワンピ♡ ビンテージワンピースが好きで集めていますがこのタイプの総柄デザインはとても希少なシリーズになります。低価格なものは3,900円ほどから可愛い物や、価値が高いものは高め設定になります。良かったら見てみて下さい☺︎ガーリーナチュラルドレス系アメカジ民族クラシカルモードコスプレゆめかわハイジロリータその他類似品オススメ#LLYIONEPIECEその他類似品オススメ#LLYICUSTOMヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】S-M size詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸 ・肩幅:43cm・身幅:48cm・ウエスト:85cm ・裾幅:85cm・着丈:137cm ・袖丈:50cm ( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感が少ない美品とても貴重なGOOD conditionな一枚です。■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ヴィンテージvintageワンピースワンピ一張羅LLYI No. 090-090-763

