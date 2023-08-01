価格は安く 【新品】yori コットンパフスリーブニット ピンク Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2023SSのyoriのコットンパフスリーブニット ピンクのお色味です。

LOEWE ハウル カルシファーポケット Tシャツ 炎の刺繍 ホワイト 未使用

Webで購入したのですがあまり似合わず、着ていただける方にお譲りできればと思います。

MAISON メゾンキツネ Tシャツ

一度開封しておりますが、新品未着用品です。

Diner B RIB タンクトップ リブ ニット ノースリーブ



marineserre トップス ミニT

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【美品】FR2 月桃限定 ポロシャツ



【クリーニング済】LUDLOW ラドロー MERINGUE メレンゲ

【quality】

Y's 30/- COTTON PANELLED T-SHIRT 黒2

表地：綿 50%

【美品】MaxMaraマックスマーラロゴTシャツブラックコットン

ポリエステル 50%

ノースリーブ タンクトップ



SEVEN TEN セブンテン ツイードトップス ホワイト ２１SS



sybilla×moani ドライフラワー・プリントカットソー【新品・未使用品】

■手洗い可

新品 エリザベッタフランキ ノースリーブトップス 40 ECS1013 Mサイズ

※タンブラー乾燥はお避けください。

スーパービューティーワンピース42サイズ

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

【希少】JIL SANDER Plusストライプロゴパッチ半袖TシャツL

※洗濯で多少縮みます

ピースケ 様専用



AMERI ★ GEOMETRIC PATTERN SHIRRING TOP



週末セール新作Courregesコントラストタンクトップノースリーブサマーニット

【size】

DeuxiemeClasse SEA ISLAND COTTONTシャツ

F

マイケルジャクソン 80's Tシャツ VINTAGE ヴィンテージ

着丈 55㎝

【新品】yori ヨリ ヘムフレアトリコットカットソー ピンク フリーサイズ

身幅 46.5㎝

AURALEE/オーラリー GIZA ハイゲージ ニットポロ

肩幅 28㎝

セオリートップス

袖丈 34.5㎝

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

2023SSのyoriのコットンパフスリーブニット ピンクのお色味です。Webで購入したのですがあまり似合わず、着ていただける方にお譲りできればと思います。一度開封しておりますが、新品未着用品です。---【quality】表地：綿 50% ポリエステル 50%■手洗い可※タンブラー乾燥はお避けください。※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。※洗濯で多少縮みます【size】F着丈 55㎝身幅 46.5㎝肩幅 28㎝袖丈 34.5㎝

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

issey miyake sample 加工 デザイン トップス Tシャツ 半袖新品 アプワイザーリッシェ フリルブラウス ウィルセレクション レッセパッセmiumiu / ミュウミュウ 襟付きノースリーブシャツ