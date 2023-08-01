価格は安く 【新品】yori コットンパフスリーブニット ピンク Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2023SSのyoriのコットンパフスリーブニット ピンクのお色味です。
LOEWE ハウル カルシファーポケット Tシャツ 炎の刺繍 ホワイト 未使用
Webで購入したのですがあまり似合わず、着ていただける方にお譲りできればと思います。
MAISON メゾンキツネ Tシャツ
一度開封しておりますが、新品未着用品です。
Diner B RIB タンクトップ リブ ニット ノースリーブ
marineserre トップス ミニT
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【美品】FR2 月桃限定 ポロシャツ
【クリーニング済】LUDLOW ラドロー MERINGUE メレンゲ
【quality】
Y's 30/- COTTON PANELLED T-SHIRT 黒2
表地：綿 50%
【美品】MaxMaraマックスマーラロゴTシャツブラックコットン
ポリエステル 50%
ノースリーブ タンクトップ
SEVEN TEN セブンテン ツイードトップス ホワイト ２１SS
sybilla×moani ドライフラワー・プリントカットソー【新品・未使用品】
■手洗い可
新品 エリザベッタフランキ ノースリーブトップス 40 ECS1013 Mサイズ
※タンブラー乾燥はお避けください。
スーパービューティーワンピース42サイズ
※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。
【希少】JIL SANDER Plusストライプロゴパッチ半袖TシャツL
※洗濯で多少縮みます
ピースケ 様専用
AMERI ★ GEOMETRIC PATTERN SHIRRING TOP
週末セール新作Courregesコントラストタンクトップノースリーブサマーニット
【size】
DeuxiemeClasse SEA ISLAND COTTONTシャツ
F
マイケルジャクソン 80's Tシャツ VINTAGE ヴィンテージ
着丈 55㎝
【新品】yori ヨリ ヘムフレアトリコットカットソー ピンク フリーサイズ
身幅 46.5㎝
AURALEE/オーラリー GIZA ハイゲージ ニットポロ
肩幅 28㎝
セオリートップス
袖丈 34.5㎝
issey miyake sample 加工 デザイン トップス Tシャツ 半袖
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ヨリ
|商品の状態
|新品、未使用
新品 アプワイザーリッシェ フリルブラウス ウィルセレクション レッセパッセ
miumiu / ミュウミュウ 襟付きノースリーブシャツ
2023SSのyoriのコットンパフスリーブニット ピンクのお色味です。Webで購入したのですがあまり似合わず、着ていただける方にお譲りできればと思います。一度開封しておりますが、新品未着用品です。---【quality】表地：綿 50% ポリエステル 50%■手洗い可※タンブラー乾燥はお避けください。※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。※洗濯で多少縮みます【size】F着丈 55㎝身幅 46.5㎝肩幅 28㎝袖丈 34.5㎝
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ヨリ
|商品の状態
|新品、未使用