※上下Mサイズで即購入可能ですが、

下記の在庫ございますので

コメントにてご連絡下さい!

231WVDT-PTM02MILT2001TROUSERSCOTTONDENIM

【2021年新商品入荷!!】

8830-124 デニムブルゾン

M→◯ L→◯

LL→◯ 3L→◯

8830-720 デニムトラスタイルパンツ

M→◯ L→◯

LL→◯ 3L→◯

4L、5Lはサイズup価格で出品しますので

コメントでお知らせ下さい^_^

※在庫はしっかり保管しておりますので、

上記サイズでしたら即購入可能です♪

上下サイズ違いOKです(^^)

体感温度調節に優れたストレッチデニムが新登場!!

衣服内の湿度や体感温度を自在にコントロール。

365日オールシーズン快適に着用して頂ける有能なアイテムです。

あえて過度の色落せずに、肘辺りの立体髭加工が目を引くデザインに。

●9.8ozのストレッチデニム

●調温機能デニム

●折襟デザイン仕様

●前ファスナーは滑り良く軽量なビスロン製(プラ)を使用

●傾斜付きペン差し

●袖は3Dパターンによる立体仕様

●胸ポケットは物が落ちにくいフラップポケット仕様

●アシンメトリー(左右非対称)なデザインが魅力的

●ファスナーテープや袖口、衿吊にさりげないアクセント

●肘辺りの立体髭加工が目を引くデザインに

カラー / 4.コン

生地 / 綿75% ポリエステル23% ポリウレタン2%

前両脇ポケットにファスナーを付けたデザインは、

寅壱のラインナップの中でも、初の試み。

●9.8ozのストレッチデニム

●調温機能デニム

●カラビナループ付き

●ポケットのファスナーは滑り良く軽量なビスロン製(プラ)を使用

●膝裏は別売りニーパッド対応仕様

●両脇ポケット上部は、ファスナー引き手をガードする仕様

バートル イーブンリバー アイズフロンティア 寅一 作業着 作業服 仕事 鳶 ストレッチ ワークマン ズボン おしゃれイーブンリバー 寅壱 トライチ ドッグマン TS バートル 鳶土木 解体 大工 鉄筋 塗装 現場 作業 仕事 ズボン インナー オシャレ 作業着 作業服 ワークマン ユニフォーム

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

