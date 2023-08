色···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

ハイカーズヤッケ

Hiker's JACKE

サイズxxs

写真のとうりです。ロゴに大きく傷が入ったりありません。

色はカーキのようなモスグリーンです。

中古品ご理解の上お取引お願い致します。

お値下げ希望あれば提示していただければと思います。

説明(公式コメント):

デザインはシャツ型。アノラックタイプ。街でも違和感をなくすため襟つき、隠しボタンダウン仕様。

フードは風でバタついたりして邪魔なことが多いので排除。

ボタンダウンにしたのは単純にデザインが好きなのもありますが風で襟がバタつくのを防ぐためでもあります。

季節感···春、夏、秋

カラー···グリーン

hyperlite mountain gear

ハイパーライトマウンテンギア

ウルトラライト

山と道

ザック

バック

リュック

and wander

アンドワンダー

Mountain Laurel Designs

マウンテンローレルデザイン

hyperlite mountain gear

ハイパーライトマウンテンギア

ridge mountain gear

リッジマウンテンギア

ogawand

オガワンド

cumulus

キュムラス

raw low mountain works

ロウロウマウンテン ワークス

gregory

グレゴリー

atelierbluebottle

アトリエブルーボトル

gossamer gear

ゴッサマーギア

six moon designs

シックスムーンデザイン

if you have

イフ ユー ハブ

Locus Gear

ローカスギア

zpacks

palante

パランテ

arc'teryx

アークテリクス

north face

ノースフェイス

ムーンライトギア

ハイカーズデポ

メランザナ

senchi designs

センチデザイン

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 商品の状態 目立った傷や汚れなし

