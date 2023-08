プレーヤーを新しく買い替えたので出品します。

❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力



Technics DVD-A10

商品は、写真のものがすべてです。リモコンは、形が好きでなかったので、昔に捨ててしまいました。本体のボタンで操作してましたが、気にならなかったです。元箱はありません。

【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック



アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB

DVD-AUDIOという、今で言うハイレゾ音源が聴けるプレーヤーです。

Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー



❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力

ブランドは、高級オーディオのテクニクスです。

Technics DVD-A10



【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック

新しいプレーヤーでは、DVD-AUDIOが再生できないので、持っているソフトを7枚お付けします。

アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB



Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー

クラシックがお好きな方、CDとは違うハイサンプリングの音源を楽しんでみてはいかがでしょうか。

❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力



Technics DVD-A10

中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いします。

【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック



アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB

発送は、仕事の関係で土日発送となります。

Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー



❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力

追記

Technics DVD-A10

AUDIO ONLYのボタンを押すと、ビデオ回路を回避して、さらにきれいな音になります。

【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック



アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB

AUDIO好きな方なら、音質の違いがわかっていただけると思います。

Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー



❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力



Technics DVD-A10

Technics DVD-A10

【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック



アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力

Ad−DVD種類: DVD規格

Technics DVD-A10

Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外

【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック

HDMI端子数(新): 0

アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB

DVD-AUDIO対応: OK

Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー

録/再タイプ: 再生専用タイプ

❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力

電源タイプ: ACタイプ

Technics DVD-A10



【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバック

#パナソニック

アグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PB

#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プレーヤーを新しく買い替えたので出品します。商品は、写真のものがすべてです。リモコンは、形が好きでなかったので、昔に捨ててしまいました。本体のボタンで操作してましたが、気にならなかったです。元箱はありません。DVD-AUDIOという、今で言うハイレゾ音源が聴けるプレーヤーです。ブランドは、高級オーディオのテクニクスです。新しいプレーヤーでは、DVD-AUDIOが再生できないので、持っているソフトを7枚お付けします。クラシックがお好きな方、CDとは違うハイサンプリングの音源を楽しんでみてはいかがでしょうか。中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いします。発送は、仕事の関係で土日発送となります。追記AUDIO ONLYのボタンを押すと、ビデオ回路を回避して、さらにきれいな音になります。AUDIO好きな方なら、音質の違いがわかっていただけると思います。Technics DVD-A104K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: DVD規格Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 0DVD-AUDIO対応: OK録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: ACタイプ#パナソニック#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Z859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー❤️早い者勝ち❤️ NAVISKAUTO ヘッドレストモニター dvd HDMI入力Technics DVD-A10【M1341-109-80】ポータブルdvdプレーヤー リモコン付き カーバックアグレクション 14インチ ポータブルブルーレイプレーヤー SU-14PBZ859【新品】2022年製 superbe ポータブルBD/DVDプレーヤー