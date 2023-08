ダンクプレミアム

藤原ヒロシ氏より火がつき当時はかなり高騰した人気モデルです。

今でもやはりかっこいいです。裏原世代にはたまらない一足かと。

着用回数は少ないですが経年によるシミなどあります。

写真でご確認ください。

クリーニングにオイルアップはしてあります。

人気のダンクを是非どうぞ。

他フリマサイトでも出品しておりますので、予告なく出品を削除する場合がございます。

プレミアムダンクをお得な二足セットでも出品しております。

宜しければご覧下さい

よろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

