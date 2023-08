【メーカー包装済】 CAMERA YOSEMITE STRAP EDITION MAMMUT その他

現在完売になった「YOSEMITE CAMERA STRAP MAMMUT EDITION BLACK」を出品します!

数回しか使用していませんので、新品同様の状態です!

ストラップの長さはやく116cmです。

付属品はストラップのみになります。

よろしくお願いします。

【マムートロープ仕様】159年続くスイスのプレミアム・アウトドアブランド「マムート」とのコラボモデル。1862年にロープメーカーとして創業し、最新技術で高品質のアパレル、フットウェア、バックパックを作り続けているスイスのアウトドアブランドであり、クライミングロープの世界基準ともなる世界最高峰のロープを製造する「MAMMUT」とのコラボレーションモデル。マムート製クライミングロープを使用した、斜めがけ仕様のヨセミテカメラストラップ。【MADE in JAPAN】あなたの大切なカメラをタフなクライミングロープで守ります。日本の熟練された職人による最高品質。付属のレザー製フックパーツにキーホルダー等を装着できます。ロープを結ぶ事でサイズ調節が可能です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

