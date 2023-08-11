素晴らしい価格 トリーバーチ　2wayトートバッグ ショルダーバッグ

カラー···ブラック

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何年か前に、父にプレゼントしてもらいました。

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傷付けるのも嫌だし

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汚すのも嫌なのでなかなか使用できず

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かなり綺麗なままです。

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フリンジタッセルが付いていて

良品✨クリスチャンディオール ショルダーバッグ ハニカム柄 レザー ネイビー

ワンポイントでおしゃれです。

トッズ TOD’S ケイトクロスボディバッグミニ

開閉チャックの部分だけ多少の傷はありますが

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その他はほぼ傷がなくとても綺麗な状態です。

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割と重量があり、柔らかいので本革かと思います。

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ショルダーは3箇所穴で調節可

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少し汚れがありますが未使用の大きい巾着もあります。

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小さな子供がいるので

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ブランドバックはもう手放すことにしました。

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ショップバックや保証書等はありませんので

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写真のもののみの発送になります。

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ご理解いただける方でお願いします。

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック何年か前に、父にプレゼントしてもらいました。傷付けるのも嫌だし汚すのも嫌なのでなかなか使用できずかなり綺麗なままです。フリンジタッセルが付いていてワンポイントでおしゃれです。開閉チャックの部分だけ多少の傷はありますがその他はほぼ傷がなくとても綺麗な状態です。割と重量があり、柔らかいので本革かと思います。ショルダーは3箇所穴で調節可少し汚れがありますが未使用の大きい巾着もあります。小さな子供がいるのでブランドバックはもう手放すことにしました。ショップバックや保証書等はありませんので写真のもののみの発送になります。ご理解いただける方でお願いします。

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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