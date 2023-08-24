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『1年保証』 DJI Pocket 2＋拡張キット＋防水ケース ビデオカメラ

商品の説明

プロフィールご一読お願いします
Panasonic HX-WA30-W

miniDVのダビングに！ SONY ビデオカメラ DCR-TRV8
◎ DJI Pocket 2
Panasonic HC-W870M-T（①レンズ②充電コードおまけします
本体
Canon iVIS HF R21 (RD)
付属品一式
高音質録音カメラ　Sony HDR MV-1 スタジオ録音に最適
※使用時間2時間程度。
Gopro hero 11 ゴープロヒーロー

JVC Everio ビデオカメラ　GZ-HM177-W
◎ Osmo Pocket 拡張キット　Expansion Kit
DJI Mavic Air 2 FLYMORE COMBO アクセサリーセット
コントローラーホイール
新品　EOS Kiss X10i ダブルズームキット
ワイヤレスモジュール
Onefavor 256GB SxSExpress カード SONY XDCAM
アクセサリーマウント
JVC GZ-RX670-B
※microSDカードは利用中のため無し
ソニー SONY ビデオカメラ　HDR-CX670

【うっちー様専用】DJI OSMO ACTION + CHARGING KIT
◎ 防水ケース/ダイビング保護カバー
【ミヤヤ様専用】【美品】SONY HDR-CX680
本体
Panasonic ウェアラブルカメラ HX-A500 4K パナソニックd43
付属品
Panasonic HC-V480M-K
専用乾燥剤
Go Pro ゴープロ CHDHX-701-FW 新品
※開封済みですが未使用です。
SONY ハンディカム HDR-HC3 デジタルHDビデオカメラレコーダー
※梱包サイズの関係で元箱はお送りしません。
GoPro HERO4

近赤外線対応白黒Ｃマウントビデオカメラモジュール
丁寧に使っていましたが、通常利用に伴う細かいスレなどがあります。
SANYO デジタルムービーカメラXacti DMX-CA65(Ｌ)マリンブルー
高額取引となりますので、ご不安な点などは必ず事前にご質問をお願いします。
StreamCam C980GR グラファイト　プレミアムHDウェブカメラ

☆未使用品☆ JVC 3Dハイビジョンムービー Everio GS-TD1
# DJI ポケット
SONY ハンディーカム　ビデオカメラ　HDR-CX590V 中古
# ジンバル
JVC KENWOOD エブリオ美品
# Creator combo
〔美品〕Insta360 ONE RS 1-INCH 360 Edition
# ビデオカメラ
RICOH 360度カメラ RICOH THETA SC ピンク
DJI Pocket 2

DJI ACTION 2 POWERコンボ 【128G SDカード付】

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【美品！】Panasonic　ビデオカメラ

Panasonic HC-V360MS

SONY FDR-AX100 ソニー4Kビデオカメラ

SDカード付　Canon ブリッジカメラ Powershot SX540 HS
プロフィールご一読お願いします◎ DJI Pocket 2本体付属品一式※使用時間2時間程度。◎ Osmo Pocket 拡張キット　Expansion Kitコントローラーホイールワイヤレスモジュールアクセサリーマウント※microSDカードは利用中のため無し◎ 防水ケース/ダイビング保護カバー本体付属品専用乾燥剤※開封済みですが未使用です。※梱包サイズの関係で元箱はお送りしません。丁寧に使っていましたが、通常利用に伴う細かいスレなどがあります。高額取引となりますので、ご不安な点などは必ず事前にご質問をお願いします。# DJI ポケット# ジンバル# Creator combo# ビデオカメラDJI Pocket 2

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

『1年保証』 DJI Pocket 2＋拡張キット＋防水ケース ビデオカメラ

56分钟前

『1年保証』 DJI Pocket 2＋拡張キット＋防水ケース ビデオカメラ

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
4
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4b82ebf6
『1年保証』 DJI Pocket 2＋拡張キット＋防水ケース ビデオカメラ 『1年保証』 DJI Pocket 2＋拡張キット＋防水ケース ビデオカメラ

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