『1年保証』 DJI Pocket 2＋拡張キット＋防水ケース ビデオカメラ

プロフィールご一読お願いします

Panasonic HX-WA30-W



miniDVのダビングに！ SONY ビデオカメラ DCR-TRV8

◎ DJI Pocket 2

Panasonic HC-W870M-T（①レンズ②充電コードおまけします

本体

Canon iVIS HF R21 (RD)

付属品一式

高音質録音カメラ Sony HDR MV-1 スタジオ録音に最適

※使用時間2時間程度。

Gopro hero 11 ゴープロヒーロー



JVC Everio ビデオカメラ GZ-HM177-W

◎ Osmo Pocket 拡張キット Expansion Kit

DJI Mavic Air 2 FLYMORE COMBO アクセサリーセット

コントローラーホイール

新品 EOS Kiss X10i ダブルズームキット

ワイヤレスモジュール

Onefavor 256GB SxSExpress カード SONY XDCAM

アクセサリーマウント

JVC GZ-RX670-B

※microSDカードは利用中のため無し

ソニー SONY ビデオカメラ HDR-CX670



【うっちー様専用】DJI OSMO ACTION + CHARGING KIT

◎ 防水ケース/ダイビング保護カバー

【ミヤヤ様専用】【美品】SONY HDR-CX680

本体

Panasonic ウェアラブルカメラ HX-A500 4K パナソニックd43

付属品

Panasonic HC-V480M-K

専用乾燥剤

Go Pro ゴープロ CHDHX-701-FW 新品

※開封済みですが未使用です。

SONY ハンディカム HDR-HC3 デジタルHDビデオカメラレコーダー

※梱包サイズの関係で元箱はお送りしません。

GoPro HERO4



近赤外線対応白黒Ｃマウントビデオカメラモジュール

丁寧に使っていましたが、通常利用に伴う細かいスレなどがあります。

SANYO デジタルムービーカメラXacti DMX-CA65(Ｌ)マリンブルー

高額取引となりますので、ご不安な点などは必ず事前にご質問をお願いします。

StreamCam C980GR グラファイト プレミアムHDウェブカメラ



☆未使用品☆ JVC 3Dハイビジョンムービー Everio GS-TD1

# DJI ポケット

SONY ハンディーカム ビデオカメラ HDR-CX590V 中古

# ジンバル

JVC KENWOOD エブリオ美品

# Creator combo

〔美品〕Insta360 ONE RS 1-INCH 360 Edition

# ビデオカメラ

RICOH 360度カメラ RICOH THETA SC ピンク

DJI Pocket 2

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プロフィールご一読お願いします◎ DJI Pocket 2本体付属品一式※使用時間2時間程度。◎ Osmo Pocket 拡張キット Expansion Kitコントローラーホイールワイヤレスモジュールアクセサリーマウント※microSDカードは利用中のため無し◎ 防水ケース/ダイビング保護カバー本体付属品専用乾燥剤※開封済みですが未使用です。※梱包サイズの関係で元箱はお送りしません。丁寧に使っていましたが、通常利用に伴う細かいスレなどがあります。高額取引となりますので、ご不安な点などは必ず事前にご質問をお願いします。# DJI ポケット# ジンバル# Creator combo# ビデオカメラDJI Pocket 2

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DJI ACTION 2 POWERコンボ 【128G SDカード付】【美品！】Panasonic ビデオカメラPanasonic HC-V360MSSONY FDR-AX100 ソニー4KビデオカメラSDカード付 Canon ブリッジカメラ Powershot SX540 HS