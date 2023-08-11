新品本物 SANDER JIL ジルサンダー 巾着バッグ ドローストリングバッグ トートバッグ

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【商品名】

新品未使用 BALENCIAGA バレンシアガ ネイビーカバス M ミディアム

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【状態】

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新品・タグ付きの未使用品になります。

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高さ : 18cm

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※こちらは並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。

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※また、国内での修理も対象外となります。

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※ご理解いただいた上でご購入お願い致します。

商品の情報 ブランド ジルサンダー 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます(。ᵕᴗᵕ。)【ブランド】Jil sander ジルサンダー【商品名】JILSANDERの巾着バッグドローストリング クロスボディスモールリバーシブルで裏側の黒いレザー側を表にしてもお使い頂けます【状態】新品・タグ付きの未使用品になります。・付属品・保存袋・サイズ・高さ : 18cm幅 : 16cm深さ : 17cm・素材・キャンバス×レザー※こちらは並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。※また、国内での修理も対象外となります。※ご理解いただいた上でご購入お願い致します。

商品の情報 ブランド ジルサンダー 商品の状態 未使用に近い

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