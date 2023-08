【テーラーメイド】

ステルス フェアウェイウッド 7W

・ロフト :21°

・シャフト :スピーダーNX40

・シャフト長:約41.4インチ(60度法)

・フレックス:R

・グリップ :LAMKIN

・専用のヘッドカバー付き

ラウンドは数回ですがソール面、フェース面には使用に伴う擦り傷があります。

使用に問題は無いと思います。

クラウン部は比較的綺麗だと思います。

グリップは充分まだ使えると思います。

ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

何かありましたらコメントよりご連絡ください。

他のフリマサイトにも出品していますので、突然無くなることがありますがご了承下さい。

性別メンズ

種類フェアウェイウッド

利き手右

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

