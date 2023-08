【はこぽす対応商品】 スターバックス　スヌーピー　ステンレスToGoロゴタンブラー PEANUTS 食器

♡ご覧いただきありがとうございます♡

ご覧頂きありがとうございます。

オンラインストア限定、ステンレスToGoロゴタンブラー PEANUTS グレー473mlです。

グリーンエプロンを着けてコーヒーブレイクをするSNOOPYとウッドストックをデザインした、マットなボディのステンレスタンブラーです。

表面はサイレンロゴとSTARBUCKS★PEANUTSのタグライン、裏面にはSNOOPYたちのイラストと共に、“HAPPINESS IS HAVING A CUP OF COFFEE.”のメッセージをデザインしました。

真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れています。

新品未使用品です。

新品ですが、自宅保管でしたのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

※ドリンクチケットは付きません。

ご購入前にプロフィールをご一読下さい。

よろしくお願い致します。

STARBUCKS

スターバックス

スタバ

ステンレスタンブラー

スタバタンブラー

タンブラー

ステンレスボトル

スヌーピー

SNOOPY

PEANUTS

#あいちゃむショップスタバ

#あいちゃむショップスヌーピー

商品の情報 ブランド スターバックス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド スターバックス 商品の状態 新品、未使用

