【フォロー割実施しておりますので

詳しくはプロフィールをご確認ください】

○アイテム

Maison Margiela PARIS

メゾンマルジェラ 22

カレンダータグ ロゴ ローカット 紐靴

スニーカー 靴 シューズ レザー

○サイズ

[表記] 41

平置き実寸。

○状態

若干使用感はございますが、目立つような傷汚れは無く、美品です。

全体的に綺麗な状態ですので、まだまだ長く着用していただけると思います。

状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

○カラー

ホワイト 白

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

写真だけでは伝えきれない魅力があります、是非手にとって頂きたい1着です。

安心して着ていただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。

○USED品について

※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解ない方は購入お控えください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

10890637

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

