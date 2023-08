入手難 美品❗POLO ベア ネイビーパーカ

ー

サイズ S 日本サイズのM相当

肩幅47cm 身幅52cm 着丈62cm

星条旗ver 入手難 POLOベア パーカー

着用 1回のみ。

洗濯しておりますので 白い洗濯粉が残っている事が有ります。

★POLOベア 星条旗ver Tシャツ ホワイト

boys-L メンズのS-M相当 新品未使用

★POLOギンガムチェック BDシャツ XS

グリーン/ホワイト 新品未使用

計3点となります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 未使用に近い

入手難 美品❗POLO ベア ネイビーパーカーサイズ S 日本サイズのM相当肩幅47cm 身幅52cm 着丈62cm星条旗ver 入手難 POLOベア パーカー着用 1回のみ。洗濯しておりますので 白い洗濯粉が残っている事が有ります。★POLOベア 星条旗ver Tシャツ ホワイトboys-L メンズのS-M相当 新品未使用★POLOギンガムチェック BDシャツ XSグリーン/ホワイト 新品未使用計3点となります。

