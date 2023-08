ご覧いただき誠にありがとうございます。

こちらは麻布テーラーで購入しました麻布テーラー別注、ラベンハムのグリンステッドになります。

トレーニョ生地を採用した限定モデルになります。購入してから着用することなく保管しておりました。

下記、本商品の詳細です。

ブランド:麻布テーラー×ラベンハム

品名:キルティング コート

モデル:グリンステッド

カラー:ネイビー

定価:税込価格63,800円 本体価格58,000円

素材:表地 ウール99% ポリエチレン1%

中綿ポリエステル100%

裏地ポリエステル 100%

サイズ:36 ※Sサイズ程度

付属品:ブランドタグ

その他:フード取り外し可

肩幅43.5cm

脇下身幅52.0cm

着丈85.0cm

袖丈61.0cm

以上になります。

質問等ありましたらご連絡お待ちしております。

aspesi、アスペジ 、azabu tailor、m.i.d.a、タリアトーレ、ボリオリ、マッキントッシュ、LAVENHAM、ラベンハム、トラディショナルウェザーウェア、バブアーなどお好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラベンハム 商品の状態 新品、未使用

