【国内即発送】 美品 Rene バルーンワンピース リボン 36 ワンピース ルネ ひざ丈ワンピース

ルネのバルーンワンピースです。

カラーはブラックです。

バルーンの形が可愛らしく、

小さなリボンも素敵です。

数回着用の全体的にきれいなお品です。

しかし、タグの裏にクリーニング屋さんで名前を書かれてしまいました。

見えないところですがお気になさる方はご遠慮下さい。

サイズは36です。

平置きで、おおよそ

ウエスト:35㎝

着丈:肩から94cm

身幅:41cm

素人採寸ですので、誤差はお許し下さい。

個人宅に保管の中古品です。

ご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします。

Rene

ルネ

フォクシー

ハロッズ

ブラック

黒

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

