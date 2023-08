ファッションなデザイン 《BEAMSBOY》クレイジーパターン ◆ オーバーオール サロペット その他

size:free (onesize)

color:beige

BEAMS BOY ビームスボーイ

《BEAMSBOY》クレイジーパターン ◆ オーバーオール サロペット

US ARMY オーバーオールです。

クレイジーパターンのパッチワークでベージュカラーのトーン違いやヘリンボーン柄生地が使用されています。

※こちらで購入しましたがサイズが合わず試着のみ未使用です。

※画像3枚目以降照明の関係で暗く写ってしまっていますが実物は1枚目と大きな相違はないと感じます。厚すぎない生地感でこれからの季節にも、オールシーズン楽しんでいただけます。

《商品説明》

US ARMYではユニフォームの上から着用できるオーバーオールタイプのトラウザーとして認知されていました。右前身頃の生地は、1950年代頃のワーカーズ製品を元に規格した、肉厚のヘリンボーン生地を採用。

脱脂加工と呼ばれる特殊な加工を施している為、ドライなタッチと古着のような風合いが出てヴィンテージ感が表現されています。左前身頃の生地は、横にムラのネップ糸を使用したチノを裏面使いしたネップバックチノ。裏面使いすることで横糸のネップがより一層強調され、カジュアルな表現のミリタリーテイストになります。また染色前のシルケットという工程をあえてせず、コットン本来の柔らかさが引き出され少し色褪せた古着のような色合いに。シーズンレスで着回せるアイテムです。

サロペット

オーバーオール

ビームスボーイ

ビームス ボーイ

BEAMSBOY

BEAMS BOY

ヘリンボーン

オーバーオール

ツギハギ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビームスボーイ 商品の状態 未使用に近い

