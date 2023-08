【即日発送】 VUITTON LOUIS オプセシオン ケース サングラス サングラス/メガネ

ほぼ使用していないお品で

レンズにキズもなく

状態は良いと思います

ケースにすり傷

巾着袋の紐にブツっとしたものあり

画像でご確認くださいませ

〜HPより〜

『オプセシオン』はフェミニンでソフトな丸みのあるフレーム

どんな顔の形にもフィットします

さり気ないモノグラムフラワーやロゴ、ラメのデザインです

型番→Z0032E

ライン→オプセシオン ロン サングラス

カラー→ラメ入り琥珀色

サイズ →59□17

幅→約15cm

レンズ→約4.5cm x 5.5cm

テンプル→約14cm

付属品→収納袋、ケース、ボックス

状態→ケースに少し傷がございます

・。☆・゜・。・。☆・゜・。・。

申し訳ございませんが

「お値下げ交渉」

「お取り置き」

「クレーム」

「返品」

には対応しておりません

宜しくお願い致します

ご不明点があれば購入前にご質問を

よろしくお願いいたします

ルイヴィトン

モノグラム

ライトグリッターハニー

オプセシオン

キャットアイ クリアブラウン

レディース

夏

めがね 眼鏡 メガネ

オリバー 金子 トムフォード

スコット レイバン オークリー

miumiu

カラー···ブラウン

素材···プラスチック

レンズ形···ラウンド

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

