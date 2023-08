こちら 00s ブラックフライ (ブラックフライズ) ダミアン 3 変形デザイン スポーツサングラス お色味 グレー になります。

爬虫類的なにかを感じる狂気的なデザインが特徴の超希少モデル。

コレクタブルな BLACKFLYS の中でも流通数が非常に少なく、現代では発想もつかないアプローチが魅力です。

Oakley X-metal シリーズ Romeo Juliet 等リリース当時のニュアンスをも汲み取れる面白味のある1点かと思います。

探して見つかるアイテムではないかと思います。

お早めに是非。

ヒンジからヒンジ 135mm

レンズ幅73mm

テンプル幅122mm

(cm/平置き採寸)

eye jacket

half jacket

straight jacket

raicing jacket

minute

monster dog

over the top

y2k

old gap オールドギャップ

old navy オールドネイビー

old uniqlo オールドユニクロ

miumiu ミウミウ

kiko stadinovキコスタディノフ

post archive faction ポストアーカイブファクション

prada プラダ

prada sport プラダスポーツ

final home ファイナルホーム

merrell メレル

oakley オークリー

alyx アリクス

arcteryx アークテリクス

patagonia パタゴニア

blue room ブルールーム

summer of love サマーオブラブ

supreme シュプリーム

a bathing ape ベイシング エイプ

subware サブウェア

oldstussy stussy オールドステューシー ステューシー

wtaps ダブルタップス

helmutlang ヘルムートラング

stone island ストーンアイランド

cp campany シーピーカンパニー

samsonite サムソナイト

neil barrett ニールバレット

Mandarina duck マンダリーナダック

nike ACG ナイキエーシージー

商品の情報 ブランド ブラックフライズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

