★日本の職人技★ kaval　Side ribbon belt pant その他

KAVAL Side ribbon belt pant(High count linen)

打ち込みの強いリネンを使用し、

ほのかに艶のある糸で、ナチュラルすぎない素材感。

節の強弱があり、ネップ感や生地の凹凸が印象的です。

滑らかで、適度なハリがあり、しっかりとした

丈夫さを携えた、通年ご着用いただける素材です。

やや細身のシルエットで、もたつき感がなく

涼し気で軽いパンツです。

裾がダブルになっておりますので、

くるぶしが見える程の丈感で重厚感なく

見た目もすっきりとしています。

サイドのリボンが特徴で、

格好良さの中に、ポイントとして目を惹き、

kavalのモノづくりの遊び心を感じます。

フロント部分はボタンフライになっており、

ボタンは木製の軽量なものを。

ポケットは両サイドと右後ろに施されております。

色 ブラック

サイズ M

ウエスト 90

ヒップ 118

股上 35

股下 59

もも周り 64

裾幅 42

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

