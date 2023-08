ご覧いただきありがとうございます♪

ご覧いただきありがとうございます♪フォロー割実施中✨プロフィールをご確認ください✨✨極美品✨JIMMY CHOO ジミーチュウスニーカー【サイズ】 25cm 相当【色】ブラック状態通常使用に伴うアウトソールの汚れはございますがインソール、アッパー等かなりきれいな状態です✨※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい取り扱い全てのブランド品は、鑑定済みの正規品です!万が一、偽物がありましたら返品返金のご対応いたします※商品について分からないことがありましたらお気軽にコメントからよろしくお願いしますその他のお品物はこちら#Rikoshopメンズ#Rikoshopバッグ財布アクセサリーぜひご覧下さい♪スニーカー型···ローカットカラー···ブラック

