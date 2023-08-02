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【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)

商品の説明

キラキラと照り良く煌めく天然ダイヤモンド
CHANEL シャネル　ココマークピアス コスチュームジュエリー
セブンスターのフラワーデザインピアス☆
美品　MIZUKI 14KYG バナナフープピアス　ラージサイズ
目立つキズやカーボンが見受けられない
花珠パールピアス　8.5㎜up
テリテリの綺麗なダイヤモンドでゴールドに
A.B.ELLIE(エイビーエリー) ピアス
馴染みの良いベリーライトイエロー☆*。
【新品】スワロフスキー　ピアス　愛の不時着　moonsun

【Jewel of lotus】アンミカさんプロデュース　ピアス　K18WG
トップ画像含め ルーペ拡大画像もございます
DECOUVERTEオリジナルピアス(両耳)
のでぜひ全てのページをご覧下さい(*^^*)
【21-2】【ete】ダイヤモンド　ピアス　約0.1ct

⁂本日限定⁂セリーヌ ノットスモールフープピアス
⚫K18   製品重量 約 0.6 g /セット
bohem ピアス

マリアブラック Milla Huggie 9 Pierced Earring
⚫天然ダイヤモンド  トータル 0.50ct
海外ディズニー　バウブルバー　ピアス　ミニー　ミッキー ライト　2点セット　新品
                                       ( 0.25ct × 2 )
K18　⚪あこや真珠3.5㎜UP✨ダイヤ0.52ct×2コ⚪豪華で素敵なピアス✨

Chang Mee パールピアス
⚫K18  直結 スタッドピアス
【新品】K18WG　タンザナイト　ピアス　(K18 18金 18K)
                  K18入りシリコンキャッチ
☆新品　K18WG天然ダイヤモンドピアス　0.26ct☆

GABRIELA ARTIGAS EGG EARRING
⚫大きさ 爪から爪 約7.0 mm
CHANEL シャネル　ピアス　クローバー

Pt900 アクアマリン ファンシーカット ピアス [i1-3]
☆その他 気になる点がございましたら
スワロフスキー　ダンシング　スワン　ピアス
    どうぞお気軽にコメント下さい
【CROSSFOR】CUT GUARANTEE 両耳ピアス
     m（*_ _）m
美品　Dior クリスチャンディオール　ロゴ　プレート　シルバー　ピアス

南洋白蝶真珠 無調色 13.3mm テリ巻き極上
#ダイヤモンド 
シャネル、イヤリング
#キラキラ
ジュエリーツツミ／ダイヤモンド ピアス K18WG
#4月の誕生石
Dior 人気 フックピアス シルバー ロゴ ストーンピンク 可愛い 人気
#天然ダイヤモンド
JIL SANDER ジルサンダー　ゴールド　スモールフープピアス　箱付き
#K18ダイヤモンドピアス
無色透明 H SI ダイヤモンド 計1.3ct プラチナ 6本爪 一粒 ピアス
#フラワーデザイン
agete エヴァ　ローマンガラス　ピアス
#プラチナピアス
【ご専用】ブシュロン　セルパンボエム ピアスXS　K18YGダイヤ
#スタッドピアス
中古美品付属品なし CHANEL ビジュー スクエアピアス 正規品
#定番ジュエリー
ete アコヤパールピアス k18YG ブティックでメンテナンスOK
#大人かわいい
ヴィンドーム青山　グリーンクォーツピアス
#人気ジュエリー
chieko+ チエコプラス　baroque pierce silver
#人気商品
新品　イタリア製　K18中折れデザインフープピアス(リングピアス)
#ご褒美ジュエリー
南洋白蝶真珠 無調色 11.4mm テリ巻き極上
#プレゼント
TIFFANY&Co. ティファニー　ダブルティアドロップピアス　シルバー
#記念日
R.alagan ララガン　ピアス　フリンジ　シルバー
#お買得品
MARC JACOBS ピアス
#ご奉仕特価
k18 ダイヤモンドスタッドピアス (両耳用) 1.076ct CGL鑑定済
#新品
ティファニー　ピアス　デイジー　シルバー

ノジェス　K10 ゴールドピアス　薔薇
カラー...イエロー
サファイヤ　ピアス　Pt850
材質...ゴールド
ティファニー エルサペレッティ K18オープンハート ピアス
ピアス 形...キャッチ・スタッド

【美品】ティファニー　Tiffany & Co.　ハードウェア ボールピアス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

シャネル　ピアス　ココマーク ラインストーン 極美品

MATTIOLI マッティオリ

ホーセンブース　ピアス　ロンハーマン購入

イギリスアンティーク　ピアス

K18YG イエローゴールド フープピアス スクエア ツイスト リングピアス

15mm ピアス　ターコイズブルー／YG

南洋白蝶真珠パールピアス　ケシ　e0617ing04

【moving SALE 様 専用】agete ゴールドアメリカンピアス

PT900❣️天然ダイヤモンドピアス❣️1.04ct SI2
キラキラと照り良く煌めく天然ダイヤモンドセブンスターのフラワーデザインピアス☆目立つキズやカーボンが見受けられないテリテリの綺麗なダイヤモンドでゴールドに馴染みの良いベリーライトイエロー☆*。トップ画像含め ルーペ拡大画像もございますのでぜひ全てのページをご覧下さい(*^^*)⚫K18   製品重量 約 0.6 g /セット⚫天然ダイヤモンド  トータル 0.50ct                                       ( 0.25ct × 2 )⚫K18  直結 スタッドピアス                  K18入りシリコンキャッチ⚫大きさ 爪から爪 約7.0 mm ☆その他 気になる点がございましたら    どうぞお気軽にコメント下さい     m（*_ _）m#ダイヤモンド #キラキラ #4月の誕生石#天然ダイヤモンド#K18ダイヤモンドピアス#フラワーデザイン #プラチナピアス #スタッドピアス#定番ジュエリー#大人かわいい#人気ジュエリー#人気商品#ご褒美ジュエリー#プレゼント#記念日#お買得品#ご奉仕特価#新品カラー...イエロー材質...ゴールドピアス 形...キャッチ・スタッド

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)

41分钟前

【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)

¥44,000 ¥24,200

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