【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)

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キラキラと照り良く煌めく天然ダイヤモンド
CHANEL シャネル ココマークピアス コスチュームジュエリー
セブンスターのフラワーデザインピアス☆
美品 MIZUKI 14KYG バナナフープピアス ラージサイズ
目立つキズやカーボンが見受けられない
花珠パールピアス 8.5㎜up
テリテリの綺麗なダイヤモンドでゴールドに
A.B.ELLIE(エイビーエリー) ピアス
馴染みの良いベリーライトイエロー☆*。
【新品】スワロフスキー ピアス 愛の不時着 moonsun
【Jewel of lotus】アンミカさんプロデュース ピアス K18WG
トップ画像含め ルーペ拡大画像もございます
DECOUVERTEオリジナルピアス(両耳)
のでぜひ全てのページをご覧下さい(*^^*)
【21-2】【ete】ダイヤモンド ピアス 約0.1ct
⁂本日限定⁂セリーヌ ノットスモールフープピアス
⚫K18 製品重量 約 0.6 g /セット
bohem ピアス
マリアブラック Milla Huggie 9 Pierced Earring
⚫天然ダイヤモンド トータル 0.50ct
海外ディズニー バウブルバー ピアス ミニー ミッキー ライト 2点セット 新品
( 0.25ct × 2 )
K18 ⚪あこや真珠3.5㎜UP✨ダイヤ0.52ct×2コ⚪豪華で素敵なピアス✨
Chang Mee パールピアス
⚫K18 直結 スタッドピアス
【新品】K18WG タンザナイト ピアス (K18 18金 18K)
K18入りシリコンキャッチ
☆新品 K18WG天然ダイヤモンドピアス 0.26ct☆
GABRIELA ARTIGAS EGG EARRING
⚫大きさ 爪から爪 約7.0 mm
CHANEL シャネル ピアス クローバー
Pt900 アクアマリン ファンシーカット ピアス [i1-3]
☆その他 気になる点がございましたら
スワロフスキー ダンシング スワン ピアス
どうぞお気軽にコメント下さい
【CROSSFOR】CUT GUARANTEE 両耳ピアス
m（*_ _）m
美品 Dior クリスチャンディオール ロゴ プレート シルバー ピアス
南洋白蝶真珠 無調色 13.3mm テリ巻き極上
#ダイヤモンド
シャネル、イヤリング
#キラキラ
ジュエリーツツミ／ダイヤモンド ピアス K18WG
#4月の誕生石
Dior 人気 フックピアス シルバー ロゴ ストーンピンク 可愛い 人気
#天然ダイヤモンド
JIL SANDER ジルサンダー ゴールド スモールフープピアス 箱付き
#K18ダイヤモンドピアス
無色透明 H SI ダイヤモンド 計1.3ct プラチナ 6本爪 一粒 ピアス
#フラワーデザイン
agete エヴァ ローマンガラス ピアス
#プラチナピアス
【ご専用】ブシュロン セルパンボエム ピアスXS K18YGダイヤ
#スタッドピアス
中古美品付属品なし CHANEL ビジュー スクエアピアス 正規品
#定番ジュエリー
ete アコヤパールピアス k18YG ブティックでメンテナンスOK
#大人かわいい
ヴィンドーム青山 グリーンクォーツピアス
#人気ジュエリー
chieko+ チエコプラス baroque pierce silver
#人気商品
新品 イタリア製 K18中折れデザインフープピアス(リングピアス)
#ご褒美ジュエリー
南洋白蝶真珠 無調色 11.4mm テリ巻き極上
#プレゼント
TIFFANY&Co. ティファニー ダブルティアドロップピアス シルバー
#記念日
R.alagan ララガン ピアス フリンジ シルバー
#お買得品
MARC JACOBS ピアス
#ご奉仕特価
k18 ダイヤモンドスタッドピアス (両耳用) 1.076ct CGL鑑定済
#新品
ティファニー ピアス デイジー シルバー
ノジェス K10 ゴールドピアス 薔薇
カラー...イエロー
サファイヤ ピアス Pt850
材質...ゴールド
ティファニー エルサペレッティ K18オープンハート ピアス
ピアス 形...キャッチ・スタッド
【美品】ティファニー Tiffany & Co. ハードウェア ボールピアス
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
シャネル ピアス ココマーク ラインストーン 極美品
MATTIOLI マッティオリ
ホーセンブース ピアス ロンハーマン購入
イギリスアンティーク ピアス
K18YG イエローゴールド フープピアス スクエア ツイスト リングピアス
15mm ピアス ターコイズブルー／YG
南洋白蝶真珠パールピアス ケシ e0617ing04
【moving SALE 様 専用】agete ゴールドアメリカンピアス
PT900❣️天然ダイヤモンドピアス❣️1.04ct SI2
キラキラと照り良く煌めく天然ダイヤモンドセブンスターのフラワーデザインピアス☆目立つキズやカーボンが見受けられないテリテリの綺麗なダイヤモンドでゴールドに馴染みの良いベリーライトイエロー☆*。トップ画像含め ルーペ拡大画像もございますのでぜひ全てのページをご覧下さい(*^^*)⚫K18 製品重量 約 0.6 g /セット⚫天然ダイヤモンド トータル 0.50ct ( 0.25ct × 2 )⚫K18 直結 スタッドピアス K18入りシリコンキャッチ⚫大きさ 爪から爪 約7.0 mm ☆その他 気になる点がございましたら どうぞお気軽にコメント下さい m（*_ _）m#ダイヤモンド #キラキラ #4月の誕生石#天然ダイヤモンド#K18ダイヤモンドピアス#フラワーデザイン #プラチナピアス #スタッドピアス#定番ジュエリー#大人かわいい#人気ジュエリー#人気商品#ご褒美ジュエリー#プレゼント#記念日#お買得品#ご奉仕特価#新品カラー...イエロー材質...ゴールドピアス 形...キャッチ・スタッド
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)
375
41分钟前
【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)
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44,000
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24,200
(税込) 送料込み
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アクセサリー
ピアス(両耳用)
天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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出品者
010cb4
1937
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【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)
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【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)
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