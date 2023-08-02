【破格値下げ】 天然ダイヤモンド 新品☆テリ強 VLY スタッドピアス 0.50ct トータル ピアス(両耳用)

キラキラと照り良く煌めく天然ダイヤモンド

CHANEL シャネル ココマークピアス コスチュームジュエリー

セブンスターのフラワーデザインピアス☆

美品 MIZUKI 14KYG バナナフープピアス ラージサイズ

目立つキズやカーボンが見受けられない

花珠パールピアス 8.5㎜up

テリテリの綺麗なダイヤモンドでゴールドに

A.B.ELLIE(エイビーエリー) ピアス

馴染みの良いベリーライトイエロー☆*。

【新品】スワロフスキー ピアス 愛の不時着 moonsun



【Jewel of lotus】アンミカさんプロデュース ピアス K18WG

トップ画像含め ルーペ拡大画像もございます

DECOUVERTEオリジナルピアス(両耳)

のでぜひ全てのページをご覧下さい(*^^*)

【21-2】【ete】ダイヤモンド ピアス 約0.1ct



⁂本日限定⁂セリーヌ ノットスモールフープピアス

⚫K18 製品重量 約 0.6 g /セット

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マリアブラック Milla Huggie 9 Pierced Earring

⚫天然ダイヤモンド トータル 0.50ct

海外ディズニー バウブルバー ピアス ミニー ミッキー ライト 2点セット 新品

( 0.25ct × 2 )

K18 ⚪あこや真珠3.5㎜UP✨ダイヤ0.52ct×2コ⚪豪華で素敵なピアス✨



Chang Mee パールピアス

⚫K18 直結 スタッドピアス

【新品】K18WG タンザナイト ピアス (K18 18金 18K)

K18入りシリコンキャッチ

☆新品 K18WG天然ダイヤモンドピアス 0.26ct☆



GABRIELA ARTIGAS EGG EARRING

⚫大きさ 爪から爪 約7.0 mm

CHANEL シャネル ピアス クローバー



Pt900 アクアマリン ファンシーカット ピアス [i1-3]

☆その他 気になる点がございましたら

スワロフスキー ダンシング スワン ピアス

どうぞお気軽にコメント下さい

【CROSSFOR】CUT GUARANTEE 両耳ピアス

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美品 Dior クリスチャンディオール ロゴ プレート シルバー ピアス



南洋白蝶真珠 無調色 13.3mm テリ巻き極上

#ダイヤモンド

シャネル、イヤリング

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ジュエリーツツミ／ダイヤモンド ピアス K18WG

#4月の誕生石

Dior 人気 フックピアス シルバー ロゴ ストーンピンク 可愛い 人気

#天然ダイヤモンド

JIL SANDER ジルサンダー ゴールド スモールフープピアス 箱付き

#K18ダイヤモンドピアス

無色透明 H SI ダイヤモンド 計1.3ct プラチナ 6本爪 一粒 ピアス

#フラワーデザイン

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中古美品付属品なし CHANEL ビジュー スクエアピアス 正規品

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新品 イタリア製 K18中折れデザインフープピアス(リングピアス)

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南洋白蝶真珠 無調色 11.4mm テリ巻き極上

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TIFFANY&Co. ティファニー ダブルティアドロップピアス シルバー

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k18 ダイヤモンドスタッドピアス (両耳用) 1.076ct CGL鑑定済

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ノジェス K10 ゴールドピアス 薔薇

カラー...イエロー

サファイヤ ピアス Pt850

材質...ゴールド

ティファニー エルサペレッティ K18オープンハート ピアス

ピアス 形...キャッチ・スタッド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

キラキラと照り良く煌めく天然ダイヤモンドセブンスターのフラワーデザインピアス☆目立つキズやカーボンが見受けられないテリテリの綺麗なダイヤモンドでゴールドに馴染みの良いベリーライトイエロー☆*。トップ画像含め ルーペ拡大画像もございますのでぜひ全てのページをご覧下さい(*^^*)⚫K18 製品重量 約 0.6 g /セット⚫天然ダイヤモンド トータル 0.50ct ( 0.25ct × 2 )⚫K18 直結 スタッドピアス K18入りシリコンキャッチ⚫大きさ 爪から爪 約7.0 mm ☆その他 気になる点がございましたら どうぞお気軽にコメント下さい m（*_ _）m#ダイヤモンド #キラキラ #4月の誕生石#天然ダイヤモンド#K18ダイヤモンドピアス#フラワーデザイン #プラチナピアス #スタッドピアス#定番ジュエリー#大人かわいい#人気ジュエリー#人気商品#ご褒美ジュエリー#プレゼント#記念日#お買得品#ご奉仕特価#新品カラー...イエロー材質...ゴールドピアス 形...キャッチ・スタッド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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