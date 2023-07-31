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直送商品 VETEMENTS tommy パーカー パーカー

商品の説明

vetements tommyのパーカーになります。
joker brand パーカー
通販サイト購入。本物です。
ノースフェイス プルオーバーパーカー ブラックMサイズ
状態もあまり着用しておらず、良いかと思います。
supreme バンダナロゴ パーカー
カラーはネイビーになります。白や赤などはかなり出回りがありますがまずこの色自体出回りが少なくかなり希少かと思います。sizeはxsですがオーバーサイズですので、
クロムハーツ MATTY BOY マッティボーイ パーカー ホースシュー L
大体の方はxsで十分かと思います。
THE NORTH FACE リアビューパーカー Mサイズ TF NT62131
インナーにタートルネックなど合わせればよりカッコよくて着用できるかと思います。
定価38500円 21AW LAD MUSICIAN 変形パーカー　46 M
何かありましたらお気軽にコメントくださいませ。
アクティブジャケット　パーカー　J140 BLK USA製
#vetements
アンダーカバー フーディーパーカー
#ヴェトモン

SUPPLIER ☆ CROSS ZIP HOODIE - S

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドヴェトモン
商品の状態目立った傷や汚れなし

Supreme hoodie シュプリームパーカー

クロムハーツマルチカラー

Supreme × COMME des GARCONS
vetements tommyのパーカーになります。通販サイト購入。本物です。状態もあまり着用しておらず、良いかと思います。カラーはネイビーになります。白や赤などはかなり出回りがありますがまずこの色自体出回りが少なくかなり希少かと思います。sizeはxsですがオーバーサイズですので、大体の方はxsで十分かと思います。インナーにタートルネックなど合わせればよりカッコよくて着用できるかと思います。何かありましたらお気軽にコメントくださいませ。#vetements#ヴェトモン

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドヴェトモン
商品の状態目立った傷や汚れなし

直送商品 VETEMENTS tommy パーカー パーカー

51分钟前

直送商品 VETEMENTS tommy パーカー パーカー

¥46,000 ¥25,300

(税込) 送料込み
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d48a5ef9

 1888

本人確認済
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コメント (13)

d48a5ef9
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VETEMENTS(ヴェトモン) サイズ:S 18SS×TOMMY HILFIGER Logo Layered Pullover Hoodie WSS18TR24 トミーヒルフィガー ロゴレイヤードプルオーバー パーカー フーディ レッド

VETEMENTS(ヴェトモン) サイズ:S 18SS×TOMMY HILFIGER Logo Layered Pullover Hoodie WSS18TR24 トミーヒルフィガー ロゴレイヤードプルオーバー パーカー フーディ レッド


ヴェトモン パーカー コピー VETEMENTS Tommy Hilfiger ロゴ パーカー

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