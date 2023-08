ISSEY MIYAKE

イッセイミヤケ

実物存在感すごくめっちゃカッコいいです。

made in Japan

ポケット:5ヵ所

色:ブラック×レインボー

品番:ME51FF127

■サイズ

表記サイズ「1」 S-M相当

実寸

総丈98 ウエスト78 わたり28 裾幅19.5 股下67.5

■素材

綿100%

vetements balenciaga saint laurent prada gucci maison margiela loewe givenchy off-white ader error yeezy supreme raf simons doublet faith connexion amiri gosha rubchinskiy y/project ambush valentino helmut lang a-cold-wall comme des garçons kiko kostadinov martine rose Christian Dior Supreme off white Barenciaga Neil Barrett armani galliano jpg w< walter van beirendonck girbaud beauty beast mackintosh final home c.p company Helmut lang Number (N)ine d&g phillip lim ice cream vexed generation good enough electric cottage issey miyake issey sport miumiu undercover

がお好きな方にもオススメです

ISSEY MIYAKEイッセイミヤケコットン柄パンツ実物存在感すごくめっちゃカッコいいです。made in Japanポケット:5ヵ所色:ブラック×レインボー品番:ME51FF127■サイズ表記サイズ「1」 S-M相当実寸総丈98 ウエスト78 わたり28 裾幅19.5 股下67.5■素材綿100%vetements balenciaga saint laurent prada gucci maison margiela loewe givenchy off-white ader error yeezy supreme raf simons doublet faith connexion amiri gosha rubchinskiy y/project ambush valentino helmut lang a-cold-wall comme des garçons kiko kostadinov martine rose Christian Dior Supreme off white Barenciaga Neil Barrett armani galliano jpg w< walter van beirendonck girbaud beauty beast mackintosh final home c.p company Helmut lang Number (N)ine d&g phillip lim ice cream vexed generation good enough electric cottage issey miyake issey sport miumiu undercoverがお好きな方にもオススメです

