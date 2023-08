商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

vintage 80s~90s wool varsity jacket

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

ユニクロ ジルサンダー コラボ

ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケット

サイズ:XL

着丈約81センチ

肩幅約63センチ

身幅約70センチ

素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。

カラー...ブラック 黒 Black

柄・デザイン...無地

素材...ウール

ジップ・ボタン...ボタン留め

フード...フードなし

襟...レギュラーカラー

季節感...春, 秋, 冬

素材:

表時 毛 69%

ナイロン29%

ポリエステル2%

袖裏: ポリエステル100%

取扱い ドライクリーニング可

秋冬に備えて如何でしょうか?

・柔らかな素材感と着脱のしやすさが魅力のシャツジャケットでシャツ感覚で気軽に羽織れる。

・袖裏付きで、着心地もソフト。

・内ポケット付き。

・とても軽くて暖かいので、とてもいい感じです。 肩が凝りやすい方にも良いかもしれません。

【商品状態】

新品未使用

使用しなかったのでよろしければお譲り致します。

【その他】

不明点は事前にご質問下さい。

ギャップGAP H&MウィゴーWEGO ZARAザラメンズブラウニーBROWNY ビームス BEAMS シップス SHIPS ナノユニバース ユナイテッドアローズ#SOPH

#ユニクロユー#UNIQLOU#UNIQLO+J#MB

#ジーユー

#ユニセックス

#長袖

#ポロシャツ

#アンダーカバー

#undercover

#しまむら

#グローバルワーク

#ホワイトマウンテニアリング

#JWA

#jwアンダーソン ジャーナルスタンダード ユナイテッドトウキョウが好きな方にも

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。【商品の説明】ユニクロ ジルサンダー コラボウールブレンドオーバーサイズシャツジャケットサイズ:XL着丈約81センチ肩幅約63センチ身幅約70センチ素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。カラー...ブラック 黒 Black柄・デザイン...無地素材...ウールジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし襟...レギュラーカラー季節感...春, 秋, 冬素材:表時 毛 69% ナイロン29% ポリエステル2%袖裏: ポリエステル100%取扱い ドライクリーニング可秋冬に備えて如何でしょうか?・柔らかな素材感と着脱のしやすさが魅力のシャツジャケットでシャツ感覚で気軽に羽織れる。・袖裏付きで、着心地もソフト。・内ポケット付き。・とても軽くて暖かいので、とてもいい感じです。 肩が凝りやすい方にも良いかもしれません。【商品状態】新品未使用使用しなかったのでよろしければお譲り致します。【その他】不明点は事前にご質問下さい。ギャップGAP H&MウィゴーWEGO ZARAザラメンズブラウニーBROWNY ビームス BEAMS シップス SHIPS ナノユニバース ユナイテッドアローズ#SOPH#ユニクロユー#UNIQLOU#UNIQLO+J#MB#ジーユー#ユニセックス#長袖#ポロシャツ#アンダーカバー#undercover#しまむら#グローバルワーク#ホワイトマウンテニアリング#JWA#jwアンダーソン ジャーナルスタンダード ユナイテッドトウキョウが好きな方にも

