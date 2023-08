商品は送料込のお値段です。

新品 rdv o globe RONNIE VE ジャケット



✼商品説明✼

左内ジッパーポケット

両側大きめ内ポケットありで

シンプルでカッコイイ1枚あると便利な1着です。

✼サイズ✼

S size

平置き採寸

身幅57

着丈88

フォロー割やってます!

フォローして頂いた方には

2000円以上は200円引き

1900円以下は100円引き致します、ぜひフォローして下さい。

すでにフォローしていただいている方には

毎回適応いたしますので

コメント欄よりお伝えください!

購入ボタンを押す前に、

コメント欄で「フォローしました」とお知らせ下さいね。

自宅保管のused品にご理解頂ける方のみ

よろしくお願い致します。

発送の際は半分に折りたたみ

コンパクトな状態で

防水簡易梱包、リサイクル梱包

の発送となりますのでご了承下さい。

※購入後に割引きはでき兼ねます、申し訳ありません。

✼商品の状態、質感✼

目立った汚れなどありません。

中古をご理解の上まだまだ活用していただけると嬉しいです!

他にも出品中です!

#dancingwaveメンズ

よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

