気質アップ 新品 25cm NIKE パテント GS SE LOW 1 JORDAN AIR スニーカー

ナイキのAIR JORDAN 1 LOW SE GSです。パテントレザーを使用した ジョーダン 1 になります。

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新品未使用GIOSEPPO(ジオセッポ)スニーカー

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状態＝新品。箱の傷、へこみは御了承下さい

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※ 値引き不可です。値引き交渉は御遠慮ください

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキのAIR JORDAN 1 LOW SE GSです。パテントレザーを使用した ジョーダン 1 になります。検 エアジョーダン エア ジョーダン 1 ロー ローカット エナメル エナメルレザー 黒 ブラック 金 ゴールドサイズ US 7Y 25cm状態＝新品。箱の傷、へこみは御了承下さい※ 値引き不可です。値引き交渉は御遠慮ください

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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