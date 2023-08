新規購入 水沢ダウン オルテライン マウンテニア ダウンジャケット

水沢ダウン DOR-C7870 オルテライン マウンテニア

カラー:ダークグレイ DK.Gray BCHC

サイズ:L

■注意!必読

断捨離の為出品いたします。

2015年製造。2シーズン着用し、その後自宅保管して

おりました。経年による着用感と汚れがございます。

画像にも載せておりますが、ポケットの部分に破れがありますので、了承いただける方のみに販売いたします。

上記破れ、汚れを気にしなければ

まだまだ使える商品です。

■検索

#デサント #ALLTERRAIN #MIZUSAWADOWN

#MOUNTAINEER #UNITEDARROWS #DESCENTE

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デサントオルテライン 商品の状態 傷や汚れあり

