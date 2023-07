HERMES /エルメス

サンダル

新品未使用

イタリア正規店購入品

サイズ:38 (23.5〜24相当)

カラー:ブラック

付属品:箱、収納袋

ヒールの靴を履かなくなったので出品いたしました。

お箱少し傷みががあります。

黒のシンプル素敵な靴です。

ソールの部分がエルメスな感じです。

エルメス(Hermes) シプレ H スエード ムートン スポーツサンダル

新品未使用ではございますが、一度人の手に渡っているお品となりますことをご了承ください。

自宅保管につき、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

※高額商品のため、すり替え防止の観点より返品はお断り致します。気になる点はご質問くださいね。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

