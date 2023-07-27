年末のプロモーション ★三角ロゴ★PRADA プラダ ハンドバッグ トートバッグ

気に入って使用していたので多少のヨレや使用感はあります。使わなくなってからは保存袋に入れて保管しておりました。

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前側下部に色が抜けている部分がありますが気にならない程度です。(写真6枚目)

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保存袋はありますが経年劣化で変色しております。ご希望の方はお申し付けくだされば一緒にお送りします☆

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

気に入って使用していたので多少のヨレや使用感はあります。使わなくなってからは保存袋に入れて保管しておりました。前側下部に色が抜けている部分がありますが気にならない程度です。(写真6枚目)中の一部に糸ほつれがあります。(写真7枚目)サイズ：28cmx21cmxマチ10cmハンドル：約39cm材質：ナイロン×レザー×布購入先：大手ブランドバック販売店とても軽くて大きさも丁度いいので使い勝手がいいです☆中古品ということをご理解の上ご購入お願いします☆保存袋はありますが経年劣化で変色しております。ご希望の方はお申し付けくだされば一緒にお送りします☆

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