左手を押すとおしゃべりします。

何種類か台詞があります。

※しゃべると胸が赤く光ります。

音声・光り確認済み

添付写真にて光っている瞬間の画像をご確認くだ

さい

単3電池が3本使用で、おしりの部分から入れるようです。

「I'm E.T.」 →「ohhh」→「Amenda?」→

「Be good」→「ゔぉ(ゲップ)」→

「Hello me」→「home home home」

ET トイザらス 限定 E・T ぬいぐるみ フィギュア レア トーキング 光る

と順番に話します。

(ゲップが可愛い)

10年以上前に購入した商品ですが、土台の箱から出しておりませんので、購入時の状態のままです。

クローゼット保管。

あくまでも素人保管の中古品となります。

古いモノなので土台の箱等も多少の擦り傷経年変化はありますが、色褪せも少なく、状態は悪くはないかと存じますが、

神経質な方はご遠慮頂けますと幸いです。

この点をご理解の上でのお取引をお願いします。

#ET #ETぬいぐるみ

#イーティーぬいぐるみ #ぬいぐるみ

サイズ 高さ約30cm

喋る 光る E.T. トイザらス トーキング 特大ぬいぐるみ30cm 人形 玩具 おもちゃ リアル 貴重 希少 レア 入手困難 限定

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

トイザらスE・TETぬいぐるみレア入手困難左手を押すとおしゃべりします。何種類か台詞があります。※しゃべると胸が赤く光ります。 音声・光り確認済み 添付写真にて光っている瞬間の画像をご確認くだ さい単3電池が3本使用で、おしりの部分から入れるようです。「I'm E.T.」 →「ohhh」→「Amenda?」→「Be good」→「ゔぉ(ゲップ)」→「Hello me」→「home home home」と順番に話します。(ゲップが可愛い) 10年以上前に購入した商品ですが、土台の箱から出しておりませんので、購入時の状態のままです。クローゼット保管。あくまでも素人保管の中古品となります。古いモノなので土台の箱等も多少の擦り傷経年変化はありますが、色褪せも少なく、状態は悪くはないかと存じますが、神経質な方はご遠慮頂けますと幸いです。この点をご理解の上でのお取引をお願いします。#ET #ETぬいぐるみ #イーティーぬいぐるみ #ぬいぐるみサイズ 高さ約30cm喋る 光る E.T. トイザらス トーキング 特大ぬいぐるみ30cm 人形 玩具 おもちゃ リアル 貴重 希少 レア 入手困難 限定

