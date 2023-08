中森明菜コンサートツアー2001

のパンフレットです。

未開封のまま、保管しておりました。

当時のグッズチラシと、持ち帰りの袋(やや破れあり)、

BLONDEの8cm CDをお付けします。

下の部分が劣化で割れたようでして、

裏の歌詞の部分に別の折れ跡があります。

おまけでお考えください。

当時青汁が明菜さんのイチオシでしたので、

FANCLさんの青汁のうちわも付いておりました。

こちらも一応お付けします。

あと、折れておりますがディナーショウのチラシがありましたので、こちらも同封いたします。

■ 購入より22年と期間が経っている為、画像確認をご確認いただきまして、ご納得いただけましたらご購入お願いいたします。

■ 商品のキャンセル・交換・返品・返金は一切承っておりません。何卒ご了承の程お願いいたします。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

