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【ネット限定】 銀座トラヤパナマハット（箱付き） ハット

商品の説明

カラー···ベージュ
《ボルサリーノ》新品訳有 ヴィンテージ ラビットファーフェルトハット 55(S)
素材···麦わら・ストロー
GUCCI メンズハットL 60cm
サイズ…3L
【美品】Borsalino ハット ペーパー100% サイズ59 ブラック

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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カラー···ベージュ素材···麦わら・ストローサイズ…3L矢沢永吉さんも愛用してる定番の老舗銀座トラヤのパナマハットになります。どんな格好にも合わせやすく使い勝手良く１つあると大変重宝します。これからの時期大活躍間違い無しのアイテムです。頭大きめの方いかがでしょうか？写真4リボン部分に若干汗染みあるのでお安くします。断捨離の為、出品します。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【ネット限定】 銀座トラヤパナマハット（箱付き） ハット

40分钟前

【ネット限定】 銀座トラヤパナマハット（箱付き） ハット

¥11,400 ¥9,690

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27d2102c600daa
【ネット限定】 銀座トラヤパナマハット（箱付き） ハット 【ネット限定】 銀座トラヤパナマハット（箱付き） ハット

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未使用品】銀座トラヤ帽子店｜パナマハット 帽子 | www.jarussi.com.br

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