【新作入荷!!】 平日特価MEISTERARTコメモレーション世界限定20本復刻1本裏蓋刻印 腕時計(アナログ)

#手巻 #SCHAUMBURG #GERMANY #BMW #WATCH #限定

裏蓋刻印タイプ

MADE IN THE GERMANY 世界限定20本

サービスや時計精度、品質の厳選を高めるよう改善させていただきました。

■こちらをご覧いただきまして有難うございます。Meisterart正規代理店。写真は一切加工してません。疑問は質問ください。meisterartコレクション復刻で全て1-2個限定販売。新入荷等は一切ありません。写真では、埃手垢うつってますが出荷時に清掃消毒してからて送付

■注意 間違いなく写真と同じお品、保証。東京都よりお送りします。付属品無し、本体のみネコポス発送、初期不良返品可

■購入場所 ドイツMEISTERART本社

■ブランド MEISTERARTコメモレーション世界限定モデル20本復刻1本

■状態 メーカ保管在庫ほとんど未使用

【商品説明】付属品は一切ございません

手巻 21600振動 MEISTERART GERMANY製

■ムーブメント 手巻。巻かないと止まります。平置きですが精度は20秒以内です。 全て正常稼働します付属品は無。21600振動MEISTERART

■リューズ 通常 6気圧生活防水

■ケース径42mm注:実測クラウン含まず

■ベゼル ー

■ケース素材 1年間置いた316Lステンレス鋼を使用

■ケース色:ステンレスシルバー 光沢xヘアライン

■ガラス:ラウンドグラス

■文字盤色:セラミックミラーホワイト 針は焼き針ダークブルー

■スーパールミノバ(夜光)無

■ベルトバックル状態:本革ビンテージレザー

■購入後の修理 基本、時計店にご相談ください。外装修理はできません。ムーブメント等他で断られる等あれば当方にご相談ください。当方修理期間は最短でも3ヶ月それ以上かかります(有償)

■【注意事項】

質問は遠慮なくお願いいたします。保管状況によって多少の擦り傷等ある場合が御座います。神経質な方拘りのある方やクレーマーの方業者の方はお控え下さい。上記の条件をご協力下さい。ネコポス発送

商品の情報 ブランド アイダブリュシー 商品の状態 新品、未使用

