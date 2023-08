ご覧頂きありがとうございます。

spick and span ニットベスト



イートミー ワンピース

□ 古着ビンテージ ワンピース□

スパンコール ワンピース グレースコンチネンタル



超美品!Max Mara 切り替えミニワンピース

Special ヴィンテージ

【新品未使用】アルマーニジュニア カットソーワンピース 170㎝

CHANEL シャネル

yori ヨリ ティアードチュニック・ワンピース

フランス製

ドット切替ワンピース ブルー

made In France

新品タグ付き ダーリッチ エンブレムポロニットミニワンピース ホワイト



サカイ トップス チュニック レース レースアップ グレー

80-90年代

プリーツカラーニットミニワンピース

手書き生地タグ

シークレットハニー Secret Honey 半袖 セットアップ



バブルス buebles レイヤードトレンチセットアップ

正規品

❤️22新作 ♡ Sandro 青花柄Vネックミニワンピース 新品♡ 202

CHANEL ヴィンテージ 取扱店にて購入。

ソニアリキエル モヘアニットワンピース ハート柄 40



N°21 ヌメロベントゥーノ ドッキング ワンピース 異素材 レース

光沢感のある

日本未発売 美品 サンドロ ツイード ワンピース ペプラム ツイード ほつれ加工

レッド 赤 単色 カラーの

아さんお取り置き

ワンピ!

LIZLISAストライプフラワーワンピース

背中はジッパー・フック・ボタンの

【新品未使用】sheller シェリエ TOY ZIPジャージードレス

丁寧な作りの構造です。

新品未使用 ZARA ザラ ドレープディテール ブレザーワンピース

生地はタグではわかりませんが

LIZLISAひまわりジャンスカ

表は シルク silk

mysticシャイニーハーフジッププルオーバー

インナー部は レーヨン rayon と思われます。

【新品タグ付き】COS プリーツミニワンピース ブラックM



aclent denim mini dress【ひまわり様専用】

一年中使用感で、重ねて着ると遊べるアイテムです❁

pachman 新品未使用 ワンピース

オシャレできるカスタムワンピ❁

フルートスリーブ リボンプランジドレス



texture mini dress melt the lady

その他類似品オススメ

アンティーク ビンテージ フランス シルク ワンピース ドレス 希少 美品

#LLYIONEPIECE

ブーケドゥマリエ韓国アイドル風セットアップツイード3点セットホワイト×ラテS



【crank】LACE SLIP DLESS カリナ ジョイ着用

その他類似品オススメ

【新品タグ付き】evelyn 半袖レースロンパース アイスグレイ

#LLYICUSTOM

【ROBE de FLEURS】刺繍レース シアータイトミニドレス



O様専用ページ 769

ヴィンテージ商品オススメ

スナイデル snidel ラクーンミニニットワンピース

#LLYIVINTAGE

sh.様 専用



YOKO CHAN サイズ36 ワンピース 黒

その他ブランド商品オススメ

sheller バックZIPウールフリルワンピース

#LLYISELECT

新品 alice+olivia フェイクレザー×刺繍レース ボウリボンワンピース



K-0245イタリア VIKTOR&ROLF ブルー ワンピース 新品 38



ルィヴィトン☆LV ローラフ Aライン ドレス

【 サイズ 】

BUYEE公式アカウント05専用

レディースの S - Mくらいです。

ドルガバのワンピース

詳細サイズ写真参考お願いします。

MEEWEE DINKEE 丸襟 チェック柄 ボリュームワンピース



極美品♡ CHANEL ヴィンテージ ミニワンピース 38

■実寸

sacai ドッキングスウェットワンピースS

・肩幅:54-55cm

darichバイカラーケーブルニットセットアップ

・身幅:50-52cm

試着のみ AMERICAN TART キャミワンピース the virgins

・ウエスト:66-69cm

新品シルクワンピース

・裾幅:cm

新体操 レオタード 競技用 発表会 衣装 140サイズ レッド ピンク ホワイト

・着丈:85cm

新品未使用 ラップワンピース 切り替えワンピ プリーツ リボン ジャケットドレス

( 多少の誤差はご了承下さい。)

マーズ♡ うさミラ♡ ワンピース♡



DOLLY GIRL BY ANNA SUI チェックワンピース パ4460

【 商品詳細】

❤️23新作 新品♡ SelfPortrait ピンク切替ミニワンピース♡ 767

使用感の少なめな

ダーリッチ バックオープンリボンニットミニワンピース Darich

美品

black×pinkストライプセクシーワンピ&りぼんバレッタ



VERSACE JEANS COUTURE ミニ ワンピース ヴィンテージ

インナー部に目立ちませんがシミ有り。

リズリサ LIZLISA ツイードセットアップ

フロントウエスト下部小さな・ほどの小傷有り。

18万 新品未使用下げ札付き N°21 ヌメロヴェントゥーノ ライナー付き

表裏沢山画像を撮りました。

タグ付新品 Polo Ralph Lauren ペイズリーシフォンミニワンピース

ご確認宜しくお願い致します。

最終お値下RED VALENTINO(レッドヴァレンティノ) ハート柄ワンピース



michellmacaron あざと♡ふわふわワンピース

高級ヴィンテージ品になります。

killremote キルリモート カソウタイオールインスカート ワンピース

ヴィンテージとしては

即発送可能中華風ロリィタチャイナドレスロリータワンピースセットゾンビコスプレ衣装

保存状態はGOOD conditionな一枚ですが

spick and span ニットベスト

古着に慣れてる方にて購入ください。

イートミー ワンピース



スパンコール ワンピース グレースコンチネンタル

■注意事項

超美品!Max Mara 切り替えミニワンピース

※古着お品物なので、

【新品未使用】アルマーニジュニア カットソーワンピース 170㎝

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

yori ヨリ ティアードチュニック・ワンピース

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

ドット切替ワンピース ブルー



新品タグ付き ダーリッチ エンブレムポロニットミニワンピース ホワイト

ヴィンテージ

サカイ トップス チュニック レース レースアップ グレー

vintage

プリーツカラーニットミニワンピース

ワンピース

シークレットハニー Secret Honey 半袖 セットアップ

ワンピ

バブルス buebles レイヤードトレンチセットアップ

一張羅

❤️22新作 ♡ Sandro 青花柄Vネックミニワンピース 新品♡ 202

結婚式

ソニアリキエル モヘアニットワンピース ハート柄 40

二次会

N°21 ヌメロベントゥーノ ドッキング ワンピース 異素材 レース

パーティー

日本未発売 美品 サンドロ ツイード ワンピース ペプラム ツイード ほつれ加工

仮面舞踏会

아さんお取り置き

LLYI No. 015-090-767

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着ビンテージ ワンピース□Special ヴィンテージCHANEL シャネルフランス製made In France 80-90年代手書き生地タグ正規品CHANEL ヴィンテージ 取扱店にて購入。光沢感のあるレッド 赤 単色 カラーのワンピ!背中はジッパー・フック・ボタンの丁寧な作りの構造です。生地はタグではわかりませんが表は シルク silk インナー部は レーヨン rayon と思われます。一年中使用感で、重ねて着ると遊べるアイテムです❁オシャレできるカスタムワンピ❁その他類似品オススメ#LLYIONEPIECEその他類似品オススメ#LLYICUSTOMヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGEその他ブランド商品オススメ#LLYISELECT【 サイズ 】レディースの S - Mくらいです。詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:54-55cm・身幅:50-52cm ・ウエスト:66-69cm ・裾幅:cm・着丈:85cm( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感の少なめな美品インナー部に目立ちませんがシミ有り。フロントウエスト下部小さな・ほどの小傷有り。表裏沢山画像を撮りました。ご確認宜しくお願い致します。高級ヴィンテージ品になります。ヴィンテージとしては保存状態はGOOD conditionな一枚ですが古着に慣れてる方にて購入ください。■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ヴィンテージvintageワンピースワンピ一張羅結婚式二次会パーティー仮面舞踏会LLYI No. 015-090-767

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LIZLISAストライプフラワーワンピース【新品未使用】sheller シェリエ TOY ZIPジャージードレス新品未使用 ZARA ザラ ドレープディテール ブレザーワンピースLIZLISAひまわりジャンスカmysticシャイニーハーフジッププルオーバー【新品タグ付き】COS プリーツミニワンピース ブラックMaclent denim mini dress【ひまわり様専用】pachman 新品未使用 ワンピース