最高 NYLON ATONエイトンCOTTON OXFORD COAT HOODED マウンテンパーカー

ATON(エイトン)

2022 SS

COTTON NYLON OXFORD HOODED COATです。

定価は75900円です。

古着のレインパーカーをベースに作成した

フーデッドコート。

レインウェア特有のオーバーサイズなシルエットと、雨除けの為の小さなフードが特徴の1着。

軽く、しわになりにくい為、

持ち運びにも便利です。

縦糸のコットンに対し、

横糸にCORDURA®︎ ナイロンを浜松市の機屋で、

ゆっくりと丁寧に高密度に織り込んだ

平織の素材です。

染色は、埼玉県加須市の染工場で、

特殊な染色技術により、

コットンのナチュラルな風合いとナイロンの軽さ、

染色からくる張り感と光沢感を兼ね備えた、

ATONオリジナルのアウター素材です。

洋服を大量に所有しているため着用機会がないので出品致します。

定価以下の金額ですのでお値下げはご遠慮ください。

■COLOR:GREEN

■MATERIAL:綿70%、ナイロン30%

■状態:室内試着のみの未使用に近い状態

■サイズ 6 / 肩幅:ラグラン身幅:74cm 着丈:90cm

■出品者 / 身長:170cm 体重:62kg

※若干の誤差はご理解ください。

美品ですが極端に神経質な方の購入はご遠慮下さい。

stein(シュタイン)、ANCELLM(アンセルム)、MARKAWARE(マーカウェア)、marka(マーカ)、JILSANDER(ジルサンダー)、sacai(サカイ)kolor(カラー)、yoke(ヨーク)などなど人気ブランドとたまにUNIQLO(ユニクロ)、GU(ジーユー)などのファストファッションの人気商品を出品しておりますので宜しくお願い致します!

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

素材···コットン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エイトン 商品の状態 未使用に近い

