プロフィール必読

ザ・ローリング・ストーンズ スティッキー・フィンガーズ 国内初版レコード



1969年製 初期 日本盤 Led Zeppelin II レコード

ベースにHenry Franklin、

THE BEATLES A HARD DAY’S NIGHT UKオリジナル盤

ギターにCalvin Keysという

The Smashing Pumpkins adore 2LP レコード

Black Jazzではお馴染みのメンバーを迎え

【NAPALM DEATH】FROM ENSLAVEMENT TO OBL LP

デビュー作以上に豪華メンバーを従えた意欲作。Stevie Wonderのカヴァー、

VIVIANS LP(MNDSGN AND KOREATOWN ODDITY)

John Coltraneのカヴァーなど

I've Seen 〜/ The Trash Can Sinatras【LP】

良曲多数収録。

激レア!!! オリジナルTHE SUEDE CROCODILES EP 1st

ジャケット、ラベルともに落書き

スティーリー•ダン Aja 高音質LPレコード(2007年cisco盤)

有りますので写真でご確認ください。

ザ・サーチャーズ シュガー・アンド・スパイス シングル1

US original盤

【ソノシート】映画名曲集「若い女性」フォノシート



The Smiths / Heaven Knows….. UK A1マト

コンディション ジャケット VG/レコード VG++

The Legion-Theme+Echo=Krill

コンディションは国内某有名店なら、

【US盤】 Babyface「For The Cool In You」・レコード

こうなるかなという私の主観です。

Family – Un Soplo En El Corazón アナログレコード

あくまで中古品レコードとなりますので、

walter bishop's keeper of my soul lp

中古レコードに慣れてない方のご購入は

STATUS QUO★Piledriver UK Vertigo オリジナル

ご遠慮ください。

Davis / Complete Blackhawk Sessions

以上ご理解の上、どうぞ宜しくお願い致します。

Gene Russell

#jazz #blackjazzrecords

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

プロフィール必読ベースにHenry Franklin、ギターにCalvin Keysという Black Jazzではお馴染みのメンバーを迎えデビュー作以上に豪華メンバーを従えた意欲作。Stevie Wonderのカヴァー、John Coltraneのカヴァーなど良曲多数収録。ジャケット、ラベルともに落書き有りますので写真でご確認ください。US original盤コンディション ジャケット VG/レコード VG++コンディションは国内某有名店なら、こうなるかなという私の主観です。あくまで中古品レコードとなりますので、中古レコードに慣れてない方のご購入はご遠慮ください。以上ご理解の上、どうぞ宜しくお願い致します。#jazz #blackjazzrecords

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

⭐️レアなオリジナル版⭐️ !入手困難! ビートルズ・レポート(話の特集・臨時増刊)ZARD 10th Anniversary ファンクラブ限定 アナログレコードDO YOU LIKE JAPAN?The Dream LOVE VS MONEY レコード盤レコードまとめ売り30枚+3枚SEVEN AGES OF MAN★Same UK Rediffusion オリKISS LP 11タイトルセット