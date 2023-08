【PHILIPPE MODEL/フィリップ モデル】

80年代に一世を風靡し、アバンギャルドなデザインをJEAN PAUL GAULTIER、ISSEY MIYAKE、Claude Montana、Thierry Muglerなど世界的有名ブランドに提供したフィリップ モデルとイタリアの靴職人パオロ ガンバートが出会い、2009年春夏シーズンよりスタートしたスニーカーコレクションを中心としたブランド。

素材の下準備から一貫して機械化せず、職人気質を保持し、少量生産、イタリアの遺産であるノウハウを守りながら常に一筋の靴作りのノウハウと卓越したクオリティスタンダードを持ち、ヴェネチアにほど近いリヴィエラ デル ブレンタで作られています。

レザーの裁断から靴底の手縫いまで、一つ一つの作業に経験とデザインを結合させフィリップ モデルのシューズを作り上げています。

特殊なウオッシュ加工が施された、

ハンドメイドのスニーカーは多くのセレブ達を魅了し、

現在ではヨーロッパNo.1スニーカーと称賛されており、

世界1600店舗で取り扱われています。

LEON.Safari. OCEANSなどて紹介されています!

atlantic stars 2STAR プレミアータ RUDE レッツバブル SPEND OFF-WHITE VETEMENTS Y-3 DEUS EX MACHINA Ron Herman RHC BAYFLOW AKM 1PIU1UGUALE3 wjk PELLE MORBIDA バーニーズ ニューヨーク mark&lona 好きの方にお勧めです!

新品 未使用 正規品

サイズ ⭐ 26.5cm 〜27cm (EUR 42)

カラー ⭐️ レッド系

素材 ⭐ レザー

付属品 ⭐ シューズケース

イタリア製 Made in Italy

【革製品の取扱いについて】※上質な天然皮革を使用している為、輸入時より目立たない程度の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がありますが、素材上の性質とご了承下さい。検品はしておりますが革製品特有の自然なシワやキズ等をお気になさる方はご遠慮下さい。

カラー···レッド

スニーカー型···ローカット

履き口···ジップアップ

素材···本革

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド フィリップモデル 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド フィリップモデル 商品の状態 新品、未使用

