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★新春福袋2022★ 10th 初音ミク Anniversary フィギュア　【開封品】 Ver. コミック/アニメ

商品の説明

グッドスマイルカンパニーより発売された、初音ミク 10th Anniversary Ver. の完成品フィギュアになります。
トラファルガーロー ONE PIECE ワンピース フィギュア

【新品未開封】G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ デュークモン
ガラスケースに入れて飾っていました。
プライム1スタジオ ベルセルク　棘の髑髏とベヘリット スタチュー
箱に傷がありますが、本体に目立った傷や汚れは見受けられません。

一番くじ　シン・仮面ライダー ラストワン賞+A賞+オマケ

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商品の状態目立った傷や汚れなし

ライザのアトリエ　リラ・ディザイアス　メガハウス　ルクリア
グッドスマイルカンパニーより発売された、初音ミク 10th Anniversary Ver. の完成品フィギュアになります。ガラスケースに入れて飾っていました。箱に傷がありますが、本体に目立った傷や汚れは見受けられません。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

★新春福袋2022★ 10th 初音ミク Anniversary フィギュア　【開封品】 Ver. コミック/アニメ

29分钟前

★新春福袋2022★ 10th 初音ミク Anniversary フィギュア　【開封品】 Ver. コミック/アニメ

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