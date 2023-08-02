2022高い素材 腕時計型 ブッシュネル GPS イオンエリート ナビ ゴルフウォッチ その他

今年１月にゴルフ5で購入。

NikonCOOLショットナビスタビライズ

5ラウンド使用しました。

ブリヂストン PHYZ(ファイズ)ボール5ダース(60球入り)イエロー

ベルトに使用による微かな擦れはありますが、

●新品● NGS ALL-PRO N-PROJECT 138●

本体、ガラスには傷はありません。

美品 ロストボール 210個

もちろん作動は問題ありません。

タイトリスト v1 ヤクルトマン

返品、交換は出来ませんので写真でご確認の上中古である事にご理解いただける方にお願いします。付属品は写真の通りです。(箱 取説兼保証書 ケーブル)

ドクターパッティングパター練習＆ゲーム 2023年2月購入 手渡し限定。

今のところ値引きは考えておりません。

【NEW】タイトリスト PRO V1 国内正規新品未使用4ダースセット お買い得



tsuru様専用 テーラースリーブ付/テンセイ1Kオレンジ/70(s)/3w用

以下メーカーHPより

Bushnell ゴルフ用レーザー距離計 ピンシーカープロXEジョルト

ウォッチタイプ、軽量38g、ラウンドでの携帯性も抜群。

ロマロ ヘッドカバー５点セット

時計モード・ノーマルモード・コースレイアウトモード機能。

新品未使用 Caddytalk CUBE キャディトークキューブ SILVER

無料「Bushnell Golf アプリ」活用、各種設定・コースデータ更新も容易。

☆☆特典有★説明確認必須★ロストボール Z-STAR XV 2021年200球B

水平・スロープ機能搭載、コースレイアウトでレイアップ確認も可能。

【未使用】ブリーフィング パターマット

多機能アクティブなGPSゴルフナビ。

るあポン様専用 ファイゴルフPhigolf ゴルフゲームシミュレーター WGT



リリース大臣 新品未使用

【仕様】

Nikonゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PRO STABILIZED

[ディスプレイ]35.5 × 35.5mm

ガーミン アプローチR10

[フル充電時間]3時間

うねり棒 ツアープロスインガー

[連続使用時間]ナビモード：約12時間／時計モード：約14日間

ブッシュネル 距離測定器 プロXE

[動作温度範囲]0〜60℃

☆新品☆2ダース テーラーメイド taylormade TP5pix 限定ボール

[通信仕様]Bluetooth

楽天1位 DANACT レーザー距離計 美品

[対応言語]日本語／英語／全12言語対応

ゴルフ距離測定器 TEC TEC mini

[対応コース]約38,000コース

ツアーAD UB-５ S

[サイズ]W46×H53×D15mm

RAPSODO モバイルトレーサー

[重量]38g※ベルト抜き重量

クォーターマスター (ゴルフ練習器具)

[防水性能]完全防水構造（IPX7：雨天使用可能）

カエデゴルフボール KAEDE PLUS 超薄メタル ゴールド 10ダース

[スロープ機能]○（スロープモード/水平距離モード/競技モード 切替可能）

スーパー スピード ゴルフ Super Speed Golf 練習器具

[電源]リチウムイオン電池

新品！イーグル・ビジョンのウォッチエース

[付属品]Magnetic 4-pin USB（ACアダプターは別売りです）、日本語取扱説明書、日本版保証書以下メーカーHPより

商品の情報 ブランド ブッシュネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

今年１月にゴルフ5で購入。5ラウンド使用しました。ベルトに使用による微かな擦れはありますが、本体、ガラスには傷はありません。もちろん作動は問題ありません。返品、交換は出来ませんので写真でご確認の上中古である事にご理解いただける方にお願いします。付属品は写真の通りです。(箱 取説兼保証書 ケーブル)今のところ値引きは考えておりません。以下メーカーHPよりウォッチタイプ、軽量38g、ラウンドでの携帯性も抜群。時計モード・ノーマルモード・コースレイアウトモード機能。無料「Bushnell Golf アプリ」活用、各種設定・コースデータ更新も容易。水平・スロープ機能搭載、コースレイアウトでレイアップ確認も可能。多機能アクティブなGPSゴルフナビ。【仕様】[ディスプレイ]35.5 × 35.5mm[フル充電時間]3時間[連続使用時間]ナビモード：約12時間／時計モード：約14日間[動作温度範囲]0〜60℃[通信仕様]Bluetooth[対応言語]日本語／英語／全12言語対応[対応コース]約38,000コース[サイズ]W46×H53×D15mm[重量]38g※ベルト抜き重量[防水性能]完全防水構造（IPX7：雨天使用可能）[スロープ機能]○（スロープモード/水平距離モード/競技モード 切替可能）[電源]リチウムイオン電池[付属品]Magnetic 4-pin USB（ACアダプターは別売りです）、日本語取扱説明書、日本版保証書以下メーカーHPより

商品の情報 ブランド ブッシュネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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