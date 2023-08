karl kani fubu PNB enyce pelle pelle johnny blaze SOHK COOGI LA GATE KNOBETTA PHAT FARM IWGP ecko sean john ROCAWEAR HIPHOP CHICANO FREAK'S STORE Y2K ヒップホップ オールドスケーター ストリート ヴィンテージ アメカジ B系

●アイテム説明

90年代 アメリカ発 大人気ストリートブランド ノーティカ NAUTICA JEANS バギーパンツ スケーターパンツ バギージーンズ。

極厚極太のデニム生地、

90年代特有のオーバーサイズのシルエット、

非常に質の高いアイテムです⭐︎必ずご納得頂けるクオリティかと思います(^-^)

●サイズ

表記サイズ 34 (かなり大きめのサイズ感です、採寸をご確認くださいませ。)

全て平置きで

ウエスト約46.5cm(93cm)

股下 約31.5cm

股上 約34cm

ワタリ幅約37cm

裾幅 約33cm

総丈 約62cm

※多少の誤差はご容赦下さいませ。

●状態

多少使用感はあるかと思いますが特に目立つダメージはございません⭐︎

⭐︎皆さまのご購入、お待ちしております☆

カラー···ブルー

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

丈···ハーフ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ノーティカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

