New Balance ニューバランス M576 YY UK製

カラー Yellow

サイズ 27cm ワイズD

2020年頃に購入。新品未使用、箱や付属品など購入時のままです。ジッパー似て密封保管していました。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

