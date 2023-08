今年も話題の 良品　ポロラルフローレン　ビームス別注２プリーツショーツ　ハーフパンツ　３０ ショートパンツ

ラルフローレン、ショートパンツ・ハーフパンツになります。

綿コットン100%素材、チノクロスの様な生地感、フロントはジップフライ、2タック・プリーツ入り、裾付近に色付きカラーポニー刺繍、色カラーは薄茶ライトブラウン系ベージュになります。

【POLO RALPH LAUREN for BEAMS (ポロラルフローレンfor ビームス) / 2Pleats Short (2プリーツ ショーツ)】

ポロ ラルフ ローレンと90年代の最もアイコニックな広告キャンペーンの1つからインスピレーションを受けた、『The Polo Big Collection』をベースに別注。ポロポニーを左裾へ施し、通常ラインより丈を長めにしているのも特徴です。過去の別注でも展開のなかった初製作のアイテムに仕上がっています。

若干の使用感程度になります。

size 30 170/76A

ウエスト平置 約41㎝

総丈約48㎝

股上 約31㎝

股下 約19㎝

すそ幅 約29㎝

ヒップ 約55㎝

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

