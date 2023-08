■商品名

■購入経路

正規店

■コンディション

特に目立った傷や汚れはございません。

あくまでも中古品となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。

ご不明点は質問をお願いします。

■付属品

■表記サイズ

2

■平置きサイズ(cm)

着丈 69

肩幅 48

身幅 62

袖丈 55

素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください。

■他でも出品をしているため、ご購入前にコメントをお願いします。

■ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください。

70-YR-229

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

