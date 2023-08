#亜米利加屋のZippo一覧はこちら

■ Tuning-Armor-Zippo /No.0903

■ Zippo Armor Case #169 真鍮無垢 ハンマートーン ボトム刻印 22.B(最新版)

■ Armor Case : GOLD

■ Inside Unit : GOLD

■ カラー : ゴールド

■ 付属品 : Zippo空箱(ケース)付き

■ チューニング料及び送料込みの値段です!

◉全世界発信のYouTubeに動画UP済み◎

YouTube検索→【華僑人888】→ No.0903視聴

必ずスマホ最大音量↗︎UP↗︎して視聴下さい

⭐️残響がお鈴の様に癒され響き渡る音色♫⭐️

〓〓〓 当店独自のチューニング加工 〓〓〓

①リッドが立つように調整済み

②ヒンジピンの交換とカム調整

③ガタつき及びヒンジ調整済み

④ユニット内部洗浄済み(中古のみ)

⑤当店独自の調整 ㊙️

< 動画 ポイント >

上蓋(リッド)の開閉音は、仏壇の鈴(りん)を鳴らすと「チーン♪」と反響するイメージと思って下さい

▶︎▶︎▶︎【Zippo ヒストリー】▶︎▶︎▶︎

1932年に美しい森に囲まれたペンシルバニア州ブラッドフォードの町でZIPPO 創業者ジョージ・グランド・プレイズデル氏により誕生したZippo。

この「ジッポー」の中でもハンマーで叩いた模様の豪華で金ピカ仕様の綺麗なZIPPOです。

✴️Zippo保証は受けられません!

■Armor (ア-マ-)の最大の特徴

ボトム(ライターの底)にArmor の略の「A」のマークが刻印されています。

✴️【当店から一言コメント】✴️

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

チューニングされたZippo を使い続けるとノーマルでは物足りなくなります

この良質音に魅了されて心身ともに癒されて下さいませ

但し、良質音も使う度にいずれは劣化していきます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✳️【大切に取扱って下さい】✳️

◾️ジッポ アーマーを多数出品中です!

#solidbrass

#hummertorn

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

