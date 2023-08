Vm インディゴワンピ デニムワンピ

23100円

人気完売品です

草履のタグ?は切り取ってます

パラスパレスのショップで購入しました。

とてもかわいいです

一枚で着てもカワイイですが、

秋冬になったら

中にタートルを合わせたり、

ベストなど羽織ったりとほぼ年中使えてカワイイです♡

着たときのラインがとてもキレイです。

デニムなので流行りもなく長く着られるアイテムです。

10回以内くらいの

usedですのでご理解の上宜しくお願い致します。春と秋に着用しました。

< サイズ 0 >ワンサイズ

着丈:110cm

肩幅:39cm

バスト:51cm

袖丈:42cm

< 組成 >

綿 100% (インディゴ)

< 原産国 >

日本

フォグリネン 無印良品 エヴァムエヴァ

NARU prit grin アデュートリステス

tumugu nachukara conges payas

マーガレットハウエル MHL

nouvelles du paradis ヌーベルドゥパラディ

ノーザントラック ichi ナチュラルランドリー

サニークラウズ mao made ミディウミ

ミズイロインド ヴェリテクール ネストローブ

SO アルモニ DMG 45rpm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Vm インディゴワンピ デニムワンピ23100円人気完売品です草履のタグ?は切り取ってますパラスパレスのショップで購入しました。とてもかわいいです一枚で着てもカワイイですが、秋冬になったら中にタートルを合わせたり、ベストなど羽織ったりとほぼ年中使えてカワイイです♡着たときのラインがとてもキレイです。デニムなので流行りもなく長く着られるアイテムです。10回以内くらいのusedですのでご理解の上宜しくお願い致します。春と秋に着用しました。< サイズ 0 >ワンサイズ着丈:110cm肩幅:39cmバスト:51cm袖丈:42cm< 組成 >綿 100% (インディゴ)< 原産国 >日本フォグリネン 無印良品 エヴァムエヴァ NARU prit grin アデュートリステスtumugu nachukara conges payasマーガレットハウエル MHLnouvelles du paradis ヌーベルドゥパラディノーザントラック ichi ナチュラルランドリー サニークラウズ mao made ミディウミミズイロインド ヴェリテクール ネストローブ SO アルモニ DMG 45rpm

