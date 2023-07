日本で最もWarren Lotasを愛する者より

#WarrenLotasShop ←←全出品一覧はコチラ

#WarrenLotasShopNBA ←←NBA一覧

ウォーレンロータス海外公式サイトは普段閉鎖状態であるが、ゲリラ的にサイトがオープンし、その間だけ受注生産で商品が販売される

勿論、再販売はなく、現在は販売されていないデットストック商品である

数少ないWLのヴィンテージアイテムの中で

今回の商品は【超激レア★★★★★】

※商品の状態 【極美品★★★★】着用回数5回

人気チームのロサンゼルスレイカーズのレブロンジェームズがスラムダンクを決めるシーンをモチーフにした伝説の作品

八村塁がロサンゼルスレイカーズ入団

レブロン、ウエストブルック、アンソニーデイビスとの共演が期待

NBA MLB NFL バスケ ballaholic ボーラホリック ロンT Tシャツ ウェア PLANTS バッシュ SOMECITY GALLERY2 YEEZY BOOST 350V2 FIBA 3x3 Wilson TACHIKARA TIKTOK SPALDING NIKE BY YOU SB DUNK EGOZARU ユニフォーム コービー ジョーダン レブロン バスケ日本代表ウェア バスケ日本代表 アンダーアーマー 福岡第一 能代 福大大濠 東山 明成 北陸 日柏体 日体大 拓殖 筑波 大東文化 中央 国士舘 神奈川 早稲田 法政 白鴎 東海 日大 明星 東洋 専修 駒沢 高校バスケ 八村塁 渡邊雄太 宇都宮ブレックス 千葉ジェッツ アルバルク東京 サンロッカーズ渋谷 川崎ブレイブサンダース 広島ドラゴン

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ウォーレンロータス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

