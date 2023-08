値引きする スイートマティさま専用。新品未開封　ブラックピンク　ペンライト2つセット アイドル

blackpink ブラックピンク

ワールドツアー BORN PINKグッズ ペンライト

公式完売品

ライト5500×2 11000

送料 1050

手数料1340

合計13390

東京公演で長時間並ばないと買えないようでしたので事前購入をおすすめします。

#ブラックピンク

#韓国アイドルグループ

#ブラックピンクツアー

#ブルピン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

