■ 23区L 大きいサイズ

【akihiro324様専用】LEONARD ワンピース 切替 カンカン 花柄



極美品 レッドヴァレンティノ ノースリーブワンピース ブラック 黒 38 M

■サイズ:48 17号

★新品未使用theory ワンピースTweed Knit Combo Dress

◯肩幅43

美品✨セルフォード ポンチワンピース ストレッチ◯ フレア袖 ライトベージュ

◯身幅54

MUVEIL シフォンワンピース ロングワンピース ネイビー 星柄レース

◯ウエスト49

更にお値下げしました!未使用Anthropologie 刺繍ワンピース

◯ヒップ62

ルネ Rene サマーツイード TISSUE ローウエスト ワンピース

◯総丈108

サラダ菜様専用✨おまとめ2点エムズグレイシー フレアワンピース シフォン 40

◯袖丈46

スコットクラブのワンピース 花のブローチと腰のリボン付き

◯袖幅20

ダイアグラム アシンメトリーバイカラー ワンピース



ローズティアラ★size46 ホワイト×レッド 総刺繍ドレス

■カラー:ネイビー系

リリーブラウン フロントビジュー釦ミニワンピース



試着のみ kayme ターコイズブルー ギャザーワンピース M

■定価:

気まぐれSALE★ TOCCA トッカ 花柄ストライプ ワンピース サイズ2

◇ワンピース:31020円

美品♡ケイトスペードニューヨーク シャツワンピース フレア シルク100 ブルー



バーバリーロンドン ワンピース Burberry London



ショコラ様ご専用 Favorite フェイバリット 和洋折衷 パーカー



FOXEY❁︎サンシェードワンピース レース ドット ストライプ スクエアネック



【美品】トッカ ワンピース 玉蟲色



MARC BY MARC JACOBS マークバイマークジェイコブス ワンピース

卒業式・入学式など、セレモニーやフォーマルに使えるワンピースです。

【FAJOTI】新品タグ付きお呼ばれワンピース



axes femme ヴィンテージサテンジャンスカセット kawaii

一緒に出している23区や組曲のジャケットとセットアップできます。

新品!ELLA LUNA エラルナFranceを感じるワンピース✨色彩豊か✨



グレースコンチネンタル ケミカル切替ワンピース

セットアップでも出品していますので、そちらが売れたらこちらは削除します。

GRACE CONTINENTAL 花柄 刺繍 グラデーション ワンピース



IINA Highgrove embroidered dress



【新品 タグ付き】萌 モユル MOYURU ワンピース アート柄 モノトーン

他にもコサージュやネックレスなども出品しています。

Emporio Armani ワンピース ジャガード ジャカード シルバーグレー



ラコステ ワンピース



新品タグ付 コーデセット ベイビーザスターズシャインブライト ボディライン

フォーマル関係はこちらにまとめました。

mina perhonen laundryミナペルホネン リネンワンピース 36

↓

タダシショージ 総レース ワンピース ドレス サイズ10(13号程度) A159

#やま_フォーマル

TOCCA stella ワンピース ブラック 日本製



Angelic Pretty Toy Museum opとkc



Whim Gazette THE PAUSEランタンスリーブキルトワンピース美品



シビラの花柄刺繍ワンピースとジャケットセット



LIZLISAストライプハートチュールワンピース

▼▲サイトより ▲▼

柿渋染め のぼり旗 家紋 亀松竹梅 シンプルワンピース

◇ ワンピース

A.P.C. アーペーセー ワンピース タグ付き

2022 Pre Spring

FOXEY 2021年ハイドレンジアワンピース38極美品 Rene

シンプルだからこそ美しいラインが映える、キレイ目ワンピース

ワンピース 冠婚葬祭ワンピース



K•three レーヨン 模様

■デザイン

trefle+1 トレフルプラスワン 袖パールワンピース 白襟ワンピース

フィット&フレアのワンピース。シンプルなデザインだからこそシルエットにこだわった一枚です。ウエスト位置を少し高めにして、スカート部分のフレア具合を程よく抑えているためすっきりと上品な印象に。身体のラインを拾い過ぎず、上品な着こなしを楽しんでいただけます。

Rene リネンライクワンピース foxey



ピンクハウス*花柄ワンピース*フード付き

■素材

Angelic Pretty チョコレートロゼット 紺色 JSK ロゼットなし

膨らみのあるポリエステルとレーヨンのダブルクロス生地を使用したストレッチ素材です。タテ糸をポリエステルにすることで、二重織りのしっかりとしたふくらみがありながらも、軽い着心地を追求しました。ストレスフリーな着心地とシャープな質感がポイント。ウォッシャブルなのでお手入れのしやすさも特徴です

極美品✨CHANEL シャネル ラメニットワンピース ココマーク フリル 36



【美品】FOXEY NEW YORK エンパイア ドレス ワンピース 40



美品✨FOXEY フリル スプラッシュヘムひざ丈 ワンピース ロゴ グレー 40



昭和レトロ古着 伊太利屋ヒョウ柄×英字柄ワンピース七分袖



極美品 高級 大きいサイズ specchio スペッチオ プリーツ ワンピース

女性用ladies‘はこちらにまとめました。

美品!theory luxe☆プリーツワンピース

↓

FOXEY✨半袖ツイードワンピース40

#やま_ladies

アンタイトル ワンピース ラージサイズ



ワンピース ♡ GRACE CONTINENTAL



【美品】トゥービーシック モザイク柄ドットフレアコットンレースワンピース

入園式 卒園式 入学式 卒業式 結婚式 パーティー 食事会 七五三 フォーマル 謝恩会18

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ニジュウサンク 商品の状態 新品、未使用

