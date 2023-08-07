【数量は多】 WRX 22-23 MK-S カービング グラトリ 152cm ボード

22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング

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Burton スノーボード 板 143 お値下げOK

新品で購入して2日のみ使用しました。

バートン BURTON Featherスノーボード セット

ガリ傷や大きな欠けなどは無いと思いますが、掲載している画像をご自身で良く確認してください。

K2【EIGHTY SEVEN】155cm スノーボード 板のみ

気にされる方は少ないと思いますが、1つパッと見で分かる線傷?がありますのでご確認ください（写真10枚目に拡大写真掲載）。

YONEX REV 153cm ヨネックス スノーボード レブ



スノーボードセット デスレーベル トラストガール FLUX Burton

ストラクチャー加工など特殊なチューンナップはしていません。

CAPiTA BLACK SNOWBOARD OF DEATH 156



スノーボード 2点セット

2日とはいえスノーボードは雪の上を面で接して滑るわけですから、新品のようなピカピカをイメージされている方は購入をお控えください。

スノーボードセット GLAY（グレイ） raichle（ライケル）



MOSS FIFTY-FIFTY ジャンク Union

当方スノボ初心者のため、板のスペックについての質問にはお答えできません。ご自身で検索頂きますようお願いします。

ジョーンズ ホバークラフト 164cm



ジュニア スノーボード BURTON PROTESTバートンプロテスト136

大きめの商品ですが、送料込みのお値段で出品します。

plutonium sense151

発送はヤマトのスキー宅配便を利用します。

商品の情報 商品のサイズ 150cm-155cm未満 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング新品で購入して2日のみ使用しました。ガリ傷や大きな欠けなどは無いと思いますが、掲載している画像をご自身で良く確認してください。気にされる方は少ないと思いますが、1つパッと見で分かる線傷?がありますのでご確認ください（写真10枚目に拡大写真掲載）。ストラクチャー加工など特殊なチューンナップはしていません。2日とはいえスノーボードは雪の上を面で接して滑るわけですから、新品のようなピカピカをイメージされている方は購入をお控えください。当方スノボ初心者のため、板のスペックについての質問にはお答えできません。ご自身で検索頂きますようお願いします。大きめの商品ですが、送料込みのお値段で出品します。発送はヤマトのスキー宅配便を利用します。

商品の情報 商品のサイズ 150cm-155cm未満 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AMICSS RCV 162YONEX FLAX スノーボード板＋ビンディングのセット週末値下げ‼️20-21モデル SCOOTER G-8STEERスノーボード 板 011 artstic FLAT SPIN LIMITED22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービングサンタクルーズのボードビン ィング付きBURTON SPLIT66 バートン スプリットボード【最終値下げ】【送料無料】BURTON スノーボード15-16 CAPiTA Mercury 155 cmSALOMON Assassin