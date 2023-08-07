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【数量は多】 WRX 22-23 MK-S カービング グラトリ 152cm ボード

商品の説明

22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング
wrx snowboard mk-t 148.5

Burton スノーボード　板　143 お値下げOK
新品で購入して2日のみ使用しました。
バートン　BURTON Featherスノーボード　セット
ガリ傷や大きな欠けなどは無いと思いますが、掲載している画像をご自身で良く確認してください。
K2【EIGHTY SEVEN】155cm スノーボード　板のみ
気にされる方は少ないと思いますが、1つパッと見で分かる線傷?がありますのでご確認ください（写真10枚目に拡大写真掲載）。
YONEX REV 153cm ヨネックス スノーボード レブ

スノーボードセット　デスレーベル トラストガール FLUX Burton
ストラクチャー加工など特殊なチューンナップはしていません。
CAPiTA BLACK SNOWBOARD OF DEATH 156

スノーボード　2点セット
2日とはいえスノーボードは雪の上を面で接して滑るわけですから、新品のようなピカピカをイメージされている方は購入をお控えください。
スノーボードセット　GLAY（グレイ）　raichle（ライケル）

MOSS FIFTY-FIFTY ジャンク　Union
当方スノボ初心者のため、板のスペックについての質問にはお答えできません。ご自身で検索頂きますようお願いします。
ジョーンズ　ホバークラフト　164cm

ジュニア　スノーボード BURTON PROTESTバートンプロテスト136
大きめの商品ですが、送料込みのお値段で出品します。
plutonium sense151
発送はヤマトのスキー宅配便を利用します。

AMICSS RCV 162

商品の情報

商品のサイズ150cm-155cm未満
商品の状態目立った傷や汚れなし

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週末値下げ‼️20-21モデル　SCOOTER G-8STEER

スノーボード 板 011 artstic FLAT SPIN LIMITED

22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング

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15-16 CAPiTA Mercury 155 cm

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22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング新品で購入して2日のみ使用しました。ガリ傷や大きな欠けなどは無いと思いますが、掲載している画像をご自身で良く確認してください。気にされる方は少ないと思いますが、1つパッと見で分かる線傷?がありますのでご確認ください（写真10枚目に拡大写真掲載）。ストラクチャー加工など特殊なチューンナップはしていません。2日とはいえスノーボードは雪の上を面で接して滑るわけですから、新品のようなピカピカをイメージされている方は購入をお控えください。当方スノボ初心者のため、板のスペックについての質問にはお答えできません。ご自身で検索頂きますようお願いします。大きめの商品ですが、送料込みのお値段で出品します。発送はヤマトのスキー宅配便を利用します。

商品の情報

商品のサイズ150cm-155cm未満
商品の状態目立った傷や汚れなし

【数量は多】 WRX 22-23 MK-S カービング グラトリ 152cm ボード

24分钟前

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¥80,000 ¥42,400

(税込) 送料込み
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出品者

735ed7be3

 1507

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コメント (7)

735ed7be3
【数量は多】 WRX 22-23 MK-S カービング グラトリ 152cm ボード 【数量は多】 WRX 22-23 MK-S カービング グラトリ 152cm ボード

22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング-

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軽量+ストレッチ性+吸水速乾 22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ

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軽量+ストレッチ性+吸水速乾 22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ

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22-23 WRX MK-S 152cm グラトリ カービング | fpfs.com.py

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